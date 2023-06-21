台大梅峰農場「在地蔬食」7月登場 入場免預約

南投仁愛台大梅峰農場平時不對外開放，但7、8月辦理「在地蔬食」活動免預約，現場購票即可入場，活動期間有定時導覽服務，並提供「吃在地、吃當季」自助式午餐，也有採水蜜桃、李子等付費體驗或餐券，入場時可向售票處洽購。

梅峰農場指出，該農場為「台大山地實驗農場」是台大園藝系實習場域，其場域海拔約2100公尺，距清境農場約10分鐘車程，前往合歡山也只需要40分鐘，更因入夏涼爽，上山就有如吹冷氣的舒適溫度，很適合夏季旅遊避暑。

該農場更戮力推動有機農業和環境教育，通過環保署環境教育設施場所和MOA有機驗證，更種植平地少見的溫帶花卉，每到夏季就有期間限定「夏日特展－球根秋海棠」，還有薰衣草田、白楊步道、綠籬迷宮等自然景觀，供遊客拍照探索。

只不過，梅峰農場平時不對外開放，唯二例外是「春之饗宴」及「在地蔬食」開放型活動可現場購票入場，而今年的「在地蔬食」將於7月1日至8月31日舉辦，活動期間免事先預約，入場時間為每天上午8時30分至下午3時30分。

梅峰農場表示，在地蔬食期間提供定時導覽服務，帶遊客了解農場經營理念、花草故事、友善環境的農業耕作，也有機會手摘有機蔬菜；並提倡「吃在地、吃當季」供應自助式午餐，可在來場7天前預約或當日10時30分前購買限量餐券。