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端午連假台中塞車地雷報你知 走這路段省20分鐘

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
為期4天的端午連假，台中市警方提醒，國1豐原交流道沿線中正路、國4后豐交流道沿線國豐路、國4豐原潭子段交流道沿線豐勢路為交通易壅塞路段。圖／台中市警察局豐原分局提供
為期4天的端午連假，台中市警方提醒，國1豐原交流道沿線中正路、國4后豐交流道沿線國豐路、國4豐原潭子段交流道沿線豐勢路為交通易壅塞路段。圖／台中市警察局豐原分局提供

明天就是為期4天的端午連假，台中市警方提醒，國1豐原交流道沿線中正路、國4后豐交流道沿線國豐路、國4豐原潭子段交流道沿線豐勢路為交通易壅塞路段，民眾可利用豐原、潭子兩聯絡道，銜接台74線快速道路，預計比原有路線節省約20分鐘，避免塞車之苦。

端午節連續假期明(22日)起至25日為期4天，豐原警分局指出，轄區交通易壅塞路段為：國1豐原交流道沿線中正路、國4后豐交流道沿線國豐路、國4豐原潭子段交流道沿線豐勢路，除派員加強交通疏導管制，並提供管制措施及改道替代路線資訊如下：

一、國道1號豐原交流道匝道儀控

國道1號豐原交流道南北向將實施匝道儀控，建議民眾多利用國道4號神岡交流道、后豐交流道或國道1號后里交流道上國道，如遇車多建議行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

(一)豐原市區往豐原交流道：

1.、豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接三豐路往后里。

2、於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下左轉圓環南路接中山路上台74線，北上右轉圓環西路接三豐路往后里。

(二)豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

(三)豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

二、國道4號台中環線豐原潭子段交流道改善與管制措施

因國道4號台中環線豐原潭子段全線通車，交通部高速公路局已規劃國道3號霧峰至國道1號台中系統、國道3號中港系統雙向為替代道路，避開國道1號與國道3號台中地區壅塞路段。

豐原警分局表示，平面道路部分，豐勢路二段535巷部份時段（7至8時30分、16時30分至18時調整汽車禁止進入），機慢車輛維持雙向通行；豐勢路往國道4號方向於富陽路口南北向，已設國4指示牌。豐勢路與富陽路口時相號制優化，由台中工務段滾動式修正。

大雅警分局將於連假期間出動200名警力紓解交通，警方表示，民眾可透過國道4號，藉由與國1及國3系統交流道北上，避開國1豐原大雅段及國3霧峰快官易壅塞路段。

也可以利用豐原及潭子兩條連絡道，直接銜接台74線快速道路，預計可比原有路線節省約20分鐘，紓解地方台3線、中89線路段車流。

為期4天的端午連假，台中市警方提醒，國1豐原交流道沿線中正路、國4后豐交流道沿線國豐路、國4豐原潭子段交流道沿線豐勢路為交通易壅塞路段。圖／台中市警察局豐原分局提供
為期4天的端午連假，台中市警方提醒，國1豐原交流道沿線中正路、國4后豐交流道沿線國豐路、國4豐原潭子段交流道沿線豐勢路為交通易壅塞路段。圖／台中市警察局豐原分局提供
為期4天的端午連假，台中市警方提醒，國1豐原交流道沿線中正路、國4后豐交流道沿線國豐路、國4豐原潭子段交流道沿線豐勢路為交通易壅塞路段。圖／台中市警察局豐原分局提供
為期4天的端午連假，台中市警方提醒，國1豐原交流道沿線中正路、國4后豐交流道沿線國豐路、國4豐原潭子段交流道沿線豐勢路為交通易壅塞路段。圖／台中市警察局豐原分局提供
民眾可利用豐原、潭子兩聯絡道，銜接台74線快速道路，預計比原有路線節省約20分鐘，避免塞車之苦。圖／台中市警察局大雅分局提供
民眾可利用豐原、潭子兩聯絡道，銜接台74線快速道路，預計比原有路線節省約20分鐘，避免塞車之苦。圖／台中市警察局大雅分局提供
民眾可利用豐原、潭子兩聯絡道，銜接台74線快速道路，預計比原有路線節省約20分鐘，避免塞車之苦。圖／台中市警察局大雅分局提供
民眾可利用豐原、潭子兩聯絡道，銜接台74線快速道路，預計比原有路線節省約20分鐘，避免塞車之苦。圖／台中市警察局大雅分局提供

國道 后里 連假

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