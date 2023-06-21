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議長裁決 中捷事故下月底提報告

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中捷運列車5月10日撞上吊臂，釀1死14傷。圖／聯合報系資料照
台中捷運列車5月10日撞上吊臂，釀1死14傷。圖／聯合報系資料照

台中捷運上月發生公安事故，民進黨議員昨批評，市府當初說要公布調查報告，如今事發超過1個月，議會定期會將結束，質疑拖延調查，規避議會監督。台中市長盧秀燕說，重大事故調查需要專業與時間，國家運安會調查報告得等到11月，市府不會規避責任。議長張清照要求，請市府7月底提出調查報告。

民進黨議員昨要求議會成立中捷調查小組，擴大調查力道，徹查事故原因與市府疏失；議會也決議成立。

台中市議會定期會昨舉行二讀會，議會交通地政委員會召集人陳淑華說，交通局原承諾6月5日總質詢前，提出事故調查報告，如今定期會期都快結束了，仍不見隻字片語，質疑市府推拖。

民進黨議員黃守達說，事故發生1個多月，市府至今仍未提出報告，根本藐視議會，難道是「市長不給過嗎？」民進黨議員周永鴻說，市府想拖過定期會監督，意圖太明顯了！

交通局長葉昭甫表示，調查報告得匯整各局處資料，有問題再溝通，這些流程都需要時間，將盡速提出中捷事故報告。副市長黃國榮說，各局處雖提出資料，但都被他退回，相關報告不夠嚴謹。

盧秀燕說，運安會也得等到11月才會提出報告，可見重大交通事故需要時間調查，市府為了負責任，不是隨便拿理由搪塞。

民進黨議員在議場聚集，質疑市府拖延、藐視議會，要求公布真相。議長張清照表示，要給市府調查時間。綠營再喊「總要押個日期吧？」最後議長裁決，要求市府7月底提出調查報告。

議員 民進黨 台中捷運 盧秀燕 公安 周永鴻

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