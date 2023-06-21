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彰化永靖公墓種電 4村抗議

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣永靖鄉第六公墓出租「種電」，周邊居民組自救會反對，昨到鄉公所抗議。圖／反對太陽光電自救會提供
彰化縣永靖鄉第六公墓出租「種電」，周邊居民組自救會反對，昨到鄉公所抗議。圖／反對太陽光電自救會提供

政府推動再生能源，在彰化大城鄉農地指定339公頃光電專區，當地抗議毀滅良田；近期又傳出永靖鄉公所將出租第六公墓種電，周邊4村組成自救會，質疑會影響周邊蔬菜、菊花產區，昨到鄉公所抗議「官商勾結」。永靖鄉長魏碩衛表示，此案2020年敲定，他還不是鄉長，將調查清楚給村民交代。

永靖鄉第六公墓位周邊有四芳、福興、竹子、崙美等4村，總人口數約4100人，福興社區發展協會理事長凃柏任昨率近百名村民，頭綁「官司勾結」、「黑箱作業」黃布條，在鄉公所廣場呼口號抗議，並遞交陳情書。

凃柏任說，第六公墓設置太陽光電板面積近4公頃，土地「種電」後阻擋陽光，將失去地力，綁約20年後淪為荒地；太陽光電板吸納陽光，周邊溫度上升攝氏5至8度，影響周邊農產蔬菜、菊花生長。

多名村民表示，鄉公所出租公墓種電、包商施工都沒舉辦說明會，直到上個月才發現此事，懷疑涉及官商勾結、黑箱作業，要求鄉公所終止合約，把已遷葬的第六公墓改為公園。

永靖鄉長魏碩衛拿出2020年10月11日的照片說，當時公墓遷葬與光電標售簽約典禮，照片中有前鄉長詹木根及多名鄉代出席。魏強調當時他是鄉代未受邀出席，也完全不知道此事，查明後在合法範圍內給村民交代。

多名鄉代自清，當時只是出席公所活動，未被告知事情原委，不該拿出舊照片模糊焦點。鄉代會主席林致安說，若因終止合約要賠款，鄉公所編列相關預算，鄉代會絕對支持。

承包商中租公司蔡姓專員說，盼公所協助化解疑慮，共創三贏局面。

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