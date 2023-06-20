中市計程車被檢舉超載 交通局掌握3處最易違規

台中市政府近日接獲民眾反映，在軍營營區、醫院、車站等人潮多的地點，部分計程車駕駛不但超載還以人頭計價，𧗠生不少違規態樣。交通局長葉昭甫表示，警方嚴格取締，被查獲未按表收費，最高可處9萬元罰鍰，不要害人害己。

葉昭甫指出，為遏止少數計程車駕駛不當喊價、搶快、超載等亂象，持續與警方在違規熱區加強取締不法。5月至今，查獲2件。

交通局指出，最近接獲多起民眾反映，在軍營營區、醫院、車站等熱區搭乘計程車，駕駛未依規定跳表收費，而是以算人頭方式喊價，甚至超載上路。

葉昭甫說，計程車駕駛若被查獲未跳表收費，依「公路法」第77條規定，可處9000元以上9萬元以下罰鍰；另汽車超載，依「道路交通管理處罰條例」可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

交通局表示，若有不依規定收費、擅自加價、超載或超速等情形，民眾可記下車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名，檢附相關照片等資訊，向台中市政府1999市民專線通報，交通局立即調查。