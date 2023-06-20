快訊

北市大型健身房突惡性倒閉！FB、IG內容均已刪除 會員錯愕

中市計程車被檢舉超載 交通局掌握3處最易違規

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市警方，持續在違規熱點，稽查計程車載客情形。圖／交通局提供
台中市警方，持續在違規熱點，稽查計程車載客情形。圖／交通局提供

台中市政府近日接獲民眾反映，在軍營營區、醫院、車站等人潮多的地點，部分計程車駕駛不但超載還以人頭計價，𧗠生不少違規態樣。交通局長葉昭甫表示，警方嚴格取締，被查獲未按表收費，最高可處9萬元罰鍰，不要害人害己。

葉昭甫指出，為遏止少數計程車駕駛不當喊價、搶快、超載等亂象，持續與警方在違規熱區加強取締不法。5月至今，查獲2件。

交通局指出，最近接獲多起民眾反映，在軍營營區、醫院、車站等熱區搭乘計程車，駕駛未依規定跳表收費，而是以算人頭方式喊價，甚至超載上路。

葉昭甫說，計程車駕駛若被查獲未跳表收費，依「公路法」第77條規定，可處9000元以上9萬元以下罰鍰；另汽車超載，依「道路交通管理處罰條例」可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

交通局表示，若有不依規定收費、擅自加價、超載或超速等情形，民眾可記下車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名，檢附相關照片等資訊，向台中市政府1999市民專線通報，交通局立即調查。

計程車 台中市

延伸閱讀

議員批中捷事故調查報告拖延 市府：7月底前提交

中捷報告7月底出爐遭批推拖 盧秀燕：為了負責不能草率

行人優先號誌效果好能普設？ 中市府：須評估路口特性

4億BRT機電設備將報廢拆除 中市議員批浪費公帑

相關新聞

議員批中捷事故調查報告拖延 市府：7月底前提交

台中捷運列車5月10日撞上吊臂，釀1死14傷。民進黨中市議員今天不滿市府原本同意在6月5日繳交調查報告，時隔2週未交，痛...

不再指「消波塊」！盧秀燕說加「這個」就是中部好粽

端午節將至，「南北粽」之爭又浮上檯面。身為中部六都首長、台中市長盧秀燕今發短影片表示，在台中，粽子不用戰南北，加了「這個...

中市計程車被檢舉超載 交通局掌握3處最易違規

台中市政府近日接獲民眾反映，在軍營營區、醫院、車站等人潮多的地點，部分計程車駕駛不但超載還以人頭計價，𧗠生不少違規態樣...

中醫專科醫師制度上路？ 中醫執改會發動連署反對

衛福部今天在台中舉辦全國首場的「中醫專科醫師制度說明會」，與會的台灣中醫執業環境改革協會理事長蔡令儀說，由年輕中醫師組成...

成立台中美術館跳過議會遭杯葛 文化局下會期再送審

台中市綠美圖預定2025年完工，文化局給市議會，設置二級機關「台中美術館」8月1日生效，但文化局未依議會決議，設立二級機...

業者批「兒托服務法」草案罰則過重 社家署：會再研議

衛服部社會及家庭署研擬「兒童托育服務法」草案，今舉辦中部場公聽會。托育機構認為罰則過重，且與互助式托育機構罰則不同，質疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦