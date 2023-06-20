成立台中美術館跳過議會遭杯葛 文化局下會期再送審

台中市綠美圖預定2025年完工，文化局給市議會，設置二級機關「台中美術館」8月1日生效，但文化局未依議會決議，設立二級機關先送議會法規委員會審議，召集人李中在二讀會直接要求這紙公文無效。市府表示，改下次會期再送法規會審議，公文撤回。

議長張清照裁示，文化局撤回公文，下次會期再送法規會審查。民進黨議員也贊同，聲援李中，文化局設「台中美術館」二級機關延到下次會期再議。

台中市文化局長陳佳君表示，依地制法第七條規定，直轄市設置二級機關，組織編制及組織規程須送市政會議通過，再送銓敘部核定。但文化局跳過台中市議會法規會，市議員李中表示不滿。

李中指出，8年前，前市長林佳龍任內要設立二級機關，議會另作決議，必須先送議會同意，當時就有交通局2個機關、衛生局1個機關都按決議辦理，他希望文化局上緊螺絲。