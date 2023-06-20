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成立台中美術館跳過議會遭杯葛 文化局下會期再送審

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中指出，文化局設立台中美術館未依議會決議先送法規委員會審查，公文無效。記者陳秋雲/攝影
台中市議員李中指出，文化局設立台中美術館未依議會決議先送法規委員會審查，公文無效。記者陳秋雲/攝影

台中市綠美圖預定2025年完工，文化局給市議會，設置二級機關「台中美術館」8月1日生效，但文化局未依議會決議，設立二級機關先送議會法規委員會審議，召集人李中在二讀會直接要求這紙公文無效。市府表示，改下次會期再送法規會審議，公文撤回。

議長張清照裁示，文化局撤回公文，下次會期再送法規會審查。民進黨議員也贊同，聲援李中，文化局設「台中美術館」二級機關延到下次會期再議。

台中市文化局長陳佳君表示，依地制法第七條規定，直轄市設置二級機關，組織編制及組織規程須送市政會議通過，再送銓敘部核定。但文化局跳過台中市議會法規會，市議員李中表示不滿。

李中指出，8年前，前市長林佳龍任內要設立二級機關，議會另作決議，必須先送議會同意，當時就有交通局2個機關、衛生局1個機關都按決議辦理，他希望文化局上緊螺絲。

法制局長李善植說，台中市政府下個會期，將在送成立「台中美術館」的公文，法規委員會同意後，才會送銓敘部。

台中市文化局長陳佳君表示，下個會期捲土重來，台中美術館成立案再送議會審查。記者陳秋雲/攝影
台中市文化局長陳佳君表示，下個會期捲土重來，台中美術館成立案再送議會審查。記者陳秋雲/攝影

文化局 台中市 美術館

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