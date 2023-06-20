議員批中捷事故調查報告拖延 市府：7月底前提交

台中捷運列車5月10日撞上吊臂，釀1死14傷。民進黨中市議員今天不滿市府原本同意在6月5日繳交調查報告，時隔2週未交，痛批逃避監督，交通局長葉昭甫表示，7月底前提交。

台中市議會今天召開定期會，民進黨市議員、交通地政委員會陳淑華質疑，6月2日交通地政委員會要求市府，在6月5日提交中捷事故調查報告給交通地政委員會，但迄今慢了2週，還沒收到報告，明天就要休會，難道要拖到休會後。

台中市議員、交通地政委員會副召集人黃守達指出，中捷事故後，市府宣布4大措施，其中就是成立調查小組，現在調查報告拖拖拉拉，拖過總質詢還想拖過會期嗎。台中市議員周永鴻表示，市府一再推延報告，根本就是逃避議會監督。

葉昭甫表示，沒有逃避議會監督，當時他在委員會的回答是儘速，交通局需把各機關的報告彙整，整理好送議會。

民進黨市議員拿著手板高喊「藐視議會」，衝到議事場內，議長張清照宣布休息，經過協調，市議會同意調查報告7月底送至市議會。