台中外埔、大安兩路口車流量大 民代爭取設號誌

台中市大安區福興里興安路及福安路口，與外埔區大東里甲東路與甲東路36巷路口為兩里重要社區出入口，上下班車流量大，且視線多有死角，居民出入險象環生。今市議員施志昌與相關單位會勘，交通局允諾兩路口增加號誌，分別於8月、10月啟用，讓用路人平安歸。

福興里里長林正岳指出，興安路與福安路口是出入福興里的重要路口，車流量大，為顧及當地民眾出入與行車安全，希望可以設置號誌，以免發生危險。

施志昌則說，外埔甲東路與甲東路36巷口為多岔路路口，社區出入與幹道匯集，不僅視線死角多且行車複雜，易發生車禍，當地社區居民期盼能增設號誌。