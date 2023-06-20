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#MeToo延燒 許淑華代言馨光夜跑鼓勵女性捍衛權益

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國內「#MeToo」運動延燒，勵馨基金會將舉辦馨光夜跑，南投縣長許淑華請大家踴躍參與，關心女性權益。圖／南投縣政府提供
國內「#MeToo」運動延燒，勵馨基金會將舉辦馨光夜跑，南投縣長許淑華請大家踴躍參與，關心女性權益。圖／南投縣政府提供

國內「#MeToo」運動方興未艾，許多女性尤其是未成年女孩受害。勵馨基金會和南投縣政府將舉辦「台灣女孩日女孩馨光夜跑」，南投縣長許淑華受邀代言，鼓勵大家一起參與，讓性平問題或不平等對待的女孩，勇敢為自己發聲，社會大眾一起當女性後盾，落實性別友善的社會環境。

勵馨基金會南投分事務所今天在縣府大廳舉辦「台灣女孩日之女孩馨光夜跑」記者會，由執行長王玥好主持，縣長許淑華、副縣長王瑞德、縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲都到場，表達對女性權益的關注。馨光夜跑9月16日在中興新村親情公園開跑，即日起至7月31日受理報名，撥打諮詢專線：049-2730025。

王玥好說，勵馨基金會致力建立公義友善的社會，尤其最近社會事件，提升台灣女孩權益刻不容緩，更要建立正確的性平觀念。

許淑華說，勵馨基金會持續6年在中興新村舉辦女孩馨光夜跑活動，提醒社會對女性權益的重視。台灣婦女關懷、婦女保護及幼兒暴力防治仍有許多地方需要努力，需要社會各界一起努力，縣府會持續落實婦幼保護，建立對女性更友善的環境。

縣議員林儒暘說，女孩的弱勢情境，是社會結構問題，不論政府和個人應該提升友善女孩的環境、鼓勵女孩勇敢為自己發聲，議會也會持續監督南投縣政府落實「提升女孩權益行動方案」，大家的支持和關心，才能讓受不平等的女性站出來，捍衛自身權益。

國內「#MeToo」運動延燒，勵馨基金會將舉辦馨光夜跑，南投縣長許淑華請大家踴躍參與，關心女性權益。圖／南投縣政府提供
國內「#MeToo」運動延燒，勵馨基金會將舉辦馨光夜跑，南投縣長許淑華請大家踴躍參與，關心女性權益。圖／南投縣政府提供

許淑華 中興新村

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