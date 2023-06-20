觀看土虱灣的最佳位置 信義鄉地利村姑姑山觀景台啟用

南投縣信義鄉有一特別的景點「土虱灣」，由於河道彎曲神似「土虱」凸岸景觀，被譽為「濁水溪最完美曲流」，隨著近年在附近部落雙龍七彩吊橋景點啟用後，連帶吸引不少遊客，信義鄉公所歷經9個月工期，建置姑姑山觀景台，今天啟用後，提供遊客在平台制高點好好欣賞台灣最長的濁水溪。

信義鄉公所指出，濁水溪全長約186.6公里，是台灣最長的河川，土虱灣Quas的布農語原意為Zeikudaing，意為「大彎」，土虱灣大曲流位置在南投縣信義鄉地利部落附近，6年前已納入日月潭國家風景區範圍內。

過去原本是無人看管的景點，環境較容易雜亂、長雜草，為改善土虱灣賞景空間，因而向日月潭風景區管理處爭取到1100多萬元經費，闢建包括公廁設施的觀景台，去年底發包增建姑姑山鋼構景觀平台，今天終於正式啟用開放。