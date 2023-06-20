觀看土虱灣的最佳位置 信義鄉地利村姑姑山觀景台啟用
南投縣信義鄉有一特別的景點「土虱灣」，由於河道彎曲神似「土虱」凸岸景觀，被譽為「濁水溪最完美曲流」，隨著近年在附近部落雙龍七彩吊橋景點啟用後，連帶吸引不少遊客，信義鄉公所歷經9個月工期，建置姑姑山觀景台，今天啟用後，提供遊客在平台制高點好好欣賞台灣最長的濁水溪。
信義鄉公所指出，濁水溪全長約186.6公里，是台灣最長的河川，土虱灣Quas的布農語原意為Zeikudaing，意為「大彎」，土虱灣大曲流位置在南投縣信義鄉地利部落附近，6年前已納入日月潭國家風景區範圍內。
過去原本是無人看管的景點，環境較容易雜亂、長雜草，為改善土虱灣賞景空間，因而向日月潭風景區管理處爭取到1100多萬元經費，闢建包括公廁設施的觀景台，去年底發包增建姑姑山鋼構景觀平台，今天終於正式啟用開放。
信義鄉長全志堅表示，土虱灣是濁水溪的溪流在此迴旋，穿越峽谷形成環繞180度群峰的大灣，所以稱為「土虱灣」，有「濁水溪最完美曲流」稱號，自然景觀相當獨持，由於鄰近雙龍瀑布七彩吊橋，近來隨著遊客增多，因而決定打造成濁水溪部落旅遊軸線，考量遊客安全，歷經9個月工期，鋼構景觀平台、仿木欄杆、景觀牆、衛生設備、耐磨地坪、綠美化等等，讓遊客在制高點更安全賞景，欣賞土虱灣時都要站在道路護欄邊。
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