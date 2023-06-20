台中藝術博覽會7月登場 匯聚79家展商歷年最多

台中藝術博覽會將於7月14日至16日在台中林酒店展開，主辦單位中華民國畫廊協會今天表示，今年是最多國際畫廊參與的一屆，共匯聚海內外79家展商參與。

台中藝術博覽會展前記者會今天在台中林酒店舉行，由畫廊協會理事長張逸羣主持，邀請台中市文化局副局長施純福、台中林酒店總經理陳偉綸、國立台灣藝術大學書畫系主任陳炳宏出席，為7月將登場的展出提前暖身。

畫廊協會表示，2023台中藝博宣告疫後時代來臨，在展商名單上也反映了疫後時代回溫的國際藝術交流，是台中藝術博覽會史上最多國際畫廊參與的一屆，共匯聚了79家展商，包括64家台灣畫廊、13家海外畫廊，以及2個特展。

張逸羣致詞表示，藝術市場在台灣因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情悶了3年，但很幸運這3年期間也拓展了台灣的內需，國外畫廊來台參展的成績也非常好，口耳相傳下，讓台中的國際畫廊參展家數打破紀錄。

施純福也表示，台中藝術博覽會今年邁向第11屆，展場從金典酒店到日月千禧酒店，再到林酒店，每年都是盛況空前，尤其去年還破萬人參觀，今年則是參展畫廊數打破紀錄，更可以看見藝術博覽會推廣藝術產業的成果。

施純福指出，林酒店的周邊有台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園，都市美學風格相信可以持續吸引展商參展，也讓更多藝術愛好者來台中參觀藝術博覽會。