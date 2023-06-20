快訊

板橋某私幼4童檢出苯巴比妥 質譜儀檢測結果出爐

遭黃子佼爆出勒戒過往 胡瓜現身這麼說

「戲曲王子」李文勳遭爆性侵 學生控「半夜脫褲猥褻」校方回應了

台中藝術博覽會7月登場 匯聚79家展商歷年最多

中央社／ 台中20日電

台中藝術博覽會將於7月14日至16日在台中林酒店展開，主辦單位中華民國畫廊協會今天表示，今年是最多國際畫廊參與的一屆，共匯聚海內外79家展商參與。

台中藝術博覽會展前記者會今天在台中林酒店舉行，由畫廊協會理事長張逸羣主持，邀請台中市文化局副局長施純福、台中林酒店總經理陳偉綸、國立台灣藝術大學書畫系主任陳炳宏出席，為7月將登場的展出提前暖身。

畫廊協會表示，2023台中藝博宣告疫後時代來臨，在展商名單上也反映了疫後時代回溫的國際藝術交流，是台中藝術博覽會史上最多國際畫廊參與的一屆，共匯聚了79家展商，包括64家台灣畫廊、13家海外畫廊，以及2個特展。

張逸羣致詞表示，藝術市場在台灣因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情悶了3年，但很幸運這3年期間也拓展了台灣的內需，國外畫廊來台參展的成績也非常好，口耳相傳下，讓台中的國際畫廊參展家數打破紀錄。

施純福也表示，台中藝術博覽會今年邁向第11屆，展場從金典酒店到日月千禧酒店，再到林酒店，每年都是盛況空前，尤其去年還破萬人參觀，今年則是參展畫廊數打破紀錄，更可以看見藝術博覽會推廣藝術產業的成果。

施純福指出，林酒店的周邊有台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園，都市美學風格相信可以持續吸引展商參展，也讓更多藝術愛好者來台中參觀藝術博覽會。

酒店

延伸閱讀

藏博會成果豐 7協議引資531億

COVID-19強制隔離再放鬆 原則不須開立隔離單

日皇德仁會晤印尼總統佐科威 即位後首度國是訪問

反映對中關係 北京圖博會美俄展位冷熱兩樣情

相關新聞

觀看土虱灣的最佳位置 信義鄉地利村姑姑山觀景台啟用

南投縣信義鄉有一特別的景點「土虱灣」，由於河道彎曲神似「土虱」凸岸景觀，被譽為「濁水溪最完美曲流」，隨著近年在附近部落雙...

#MeToo延燒 許淑華代言馨光夜跑鼓勵女性捍衛權益

國內「#MeToo」運動方興未艾，許多女性尤其是未成年女孩受害。勵馨基金會和南投縣政府將舉辦「台灣女孩日女孩馨光夜跑」，...

彰化執行署將法拍69筆物件 電動麻將桌、土地都可競標

行政執行署彰化分署「卦山法拍市集」又來了。從7月4日上午9時起，彰化縣地方稅務局旁停車場舉辦的動產集中拍賣及變賣會，物件...

非法棄置廢棄物監控網助攻 中市3年查獲115件違規

為查緝不肖業者非法棄置廢棄物，台中市環保局近年來廣佈遠端監視設備，在非法棄置熱區及其周邊重要交通要道架設監控系統，運用科...

中興新村宿舍老舊閒置 國發會預計整修300間逐步改善

中興新村宿舍約有2400 戶，有三分之一無人居住淪為空戶。中興大學進駐中興新村後，國家發展委員會訂定「中興新村北、中核心...

彰化永靖4村自救會質疑官商勾結 抗議設太陽光電危及生態

彰化縣永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽光電發電系統，鄰近4村村民組成自救會，今天近百人到鄉公所抗議，質疑太陽光電板會造成環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦