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中市纖博館 「纖維工藝28年風華」79位歷年得獎者登場

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
纖維工藝博物館「翻浪經緯線-台中推動纖維工藝28年風華」特展，從大廳延伸至展廳入口意象。圖／文化局提供
纖維工藝博物館「翻浪經緯線-台中推動纖維工藝28年風華」特展，從大廳延伸至展廳入口意象。圖／文化局提供

台中市纖維工藝博物館推出「翻浪經緯線-台中推動纖維工藝28年風華」特展，來自全國各地79位創作者76組作品，完整呈現台中推動纖維工藝28年來時路，文化局還要持續推動纖維工藝傳承、創新及文創產業發展。

「翻浪經緯線-台中推動纖維工藝28年風華」特展，從纖維工藝博物館大廳延伸至展廳入口意象，運用民間日常纖維素材，利用大廳天頂流瀉而來的日光，現地裝置成「纖維風景」，讓觀眾眼睛為之一亮。

策展人國立台中教育大學副教授顏名宏表示，這場特展邀請來自全國各地79位創作者76組作品，材質有竹、藤、蔴、羊毛、毛線、金屬等各式各樣的纖維媒材，集結「生活」、「自然」、「文化」、「纖絲」等不同品類。

顏名宏說，參展者從1995年「編織工藝獎」首獎者人間國寶劉千韶藝師，到28年後雙首獎得主陳君岱，職人的工藝精神與精彩創作，盡在纖維工藝博物館完美呈現。

特別的是，以纖維工藝的發展脈絡來看，顏水龍教授是重要幕後推手之一，今年適逢顏教授120歲冥誕，特別向國立台灣工藝研究發展中心商借顏水龍「竹製客廳椅與設計圖」，在纖維工藝博物館特展展出創意與纖維結合的典範。

文化局長陳佳君表示，台中市從「編織工藝獎」到「纖維創作獎」，持續推動纖維工藝的傳承、創新及文創產業發展。這檔特展，即日起到10月22日止，展期4個月，展覽期間安排專人解說、志工導覽，見證台灣纖維工藝發展進程。

顏名宏策展台中市纖博館特展，呈現台中纖維工藝28年風華。圖／文化局提供
顏名宏策展台中市纖博館特展，呈現台中纖維工藝28年風華。圖／文化局提供

博物館 文創產業

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