彰化執行署將法拍69筆物件 電動麻將桌、土地都可競標

行政執行署彰化分署「卦山法拍市集」又來了。從7月4日上午9時起，彰化縣地方稅務局旁停車場舉辦的動產集中拍賣及變賣會，物件包括有汽、機車8輛、玉石首飾9只、高山茶包、剝皮辣椒、電動麻將桌、藥材沐浴包、手工泡菜、手機周邊用品、高爾夫球場練習券、蜂蜜等物件，以低於市價6.2折至9折不等的價格變賣。

執行署在當天上午9點半開始競標，在拍賣現場，還有提供高山茶包試飲服務，高爾夫球場練習券不但以8折價格出售，憑券在球場消費練球時還附贈手作咖啡乙杯，並提供高爾夫推桿練習器，供民眾試享揮桿樂趣。

拍賣會下午3時在分署4樓拍賣室舉辦不動產集中拍賣，其中，位於南投縣國姓鄉北港溪段的持分地，已經五輪拍賣，底價已達破盤價格；另有南投縣竹山鎮集山路巷內的長方形路地，產權完整。