聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化執行署將法拍69筆物件 電動麻將桌、土地都可競標
行政執行署彰化分署「卦山法拍市集」又來了。從7月4日上午9時起，彰化縣地方稅務局旁停車場舉辦的動產集中拍賣及變賣會，物件包括有汽、機車8輛、玉石首飾9只、高山茶包、剝皮辣椒、電動麻將桌、藥材沐浴包、手工泡菜、手機周邊用品、高爾夫球場練習券、蜂蜜等物件，以低於市價6.2折至9折不等的價格變賣。
執行署在當天上午9點半開始競標，在拍賣現場，還有提供高山茶包試飲服務，高爾夫球場練習券不但以8折價格出售，憑券在球場消費練球時還附贈手作咖啡乙杯，並提供高爾夫推桿練習器，供民眾試享揮桿樂趣。
拍賣會下午3時在分署4樓拍賣室舉辦不動產集中拍賣，其中，位於南投縣國姓鄉北港溪段的持分地，已經五輪拍賣，底價已達破盤價格；另有南投縣竹山鎮集山路巷內的長方形路地，產權完整。
其餘不動產物件，還有位於彰化縣芬園鄉、大村鄉、溪湖鎮、二林鎮以及位於南投縣名間鄉、仁愛鄉、南投市、鹿谷鄉、信義鄉多筆持分土地及建物，有興趣民眾可上分署官網或臉書閱覽詳細拍賣物件及照片。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言