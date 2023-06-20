非法棄置廢棄物監控網助攻 中市3年查獲115件違規

為查緝不肖業者非法棄置廢棄物，台中市環保局近年來廣佈遠端監視設備，在非法棄置熱區及其周邊重要交通要道架設監控系統，運用科技辦案提升查緝成效。環保局統計，近3年運用遠端影像監控技術輔助蒐證，共查獲115件環保違規行為，共處分77萬7360元，後續將持續增設遠端監視設備，提升查緝量能。

環保局表示，目前使用的遠端監視設備分為移動式及固定式2種，為查緝非法棄置廢棄物，自105年起自行改良組裝「移動式遠端監視設備」，利用行動電源供電及4G無線網路傳輸的方式，克服偏遠棄置地點架設網路線路及用電取得不易的問題，機動性移至廢棄物棄置熱區進行安裝及架設，執行短期監控任務。

近年持續強化監視設備，更換為具有自動告警功能的鏡頭，當有人車經過時，可透過手機APP即時通知，線上觀看監控影像，更能有效掌握棄置熱區人車進出情形，提升查緝非法棄置成效。

環保局強調，移動式遠端監視設備雖具有安裝機動性的優點，但需時常更換電池維持正常監視器運作。為長期監控需求，環保局自109年起與中華電信合作架設「固定式遠端監視設備」，將中華電信的千里眼系統，架設於非法棄置熱區及其周邊重要交通要道，長期監控可疑車輛進出，掌握不肖業者非法棄置廢棄物行為。

此外，為強化千里眼系統功能，110年由中華電信協助環保局開發車牌辨識模組，自動擷取及判讀影像畫面車輛的車牌，改善以往需透過人工觀看監控影片過濾車牌方式，利用千里眼系統直接調閱可疑車輛車牌，進一步以車籍資料追查不肖業者，並將其繩之以法。

環保局表示，目前已在台中市34處架設移動式遠端監視設備，固定式遠端監視設備架設37處，每處視當地環境現況需求，架設1至3支監視鏡頭，即時監控非法棄置行為。今年也持續規劃廣布，預計至年底將建置70處，超過200支鏡頭執行遠端監控作業。