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非法棄置廢棄物監控網助攻 中市3年查獲115件違規

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
為查緝不肖業者非法棄置廢棄物，台中市環保局近年來廣佈遠端監視設備，在非法棄置熱區及其周邊重要交通要道架設監控系統。圖／台中市環保局提供
為查緝不肖業者非法棄置廢棄物，台中市環保局近年來廣佈遠端監視設備，在非法棄置熱區及其周邊重要交通要道架設監控系統。圖／台中市環保局提供

為查緝不肖業者非法棄置廢棄物台中市環保局近年來廣佈遠端監視設備，在非法棄置熱區及其周邊重要交通要道架設監控系統，運用科技辦案提升查緝成效。環保局統計，近3年運用遠端影像監控技術輔助蒐證，共查獲115件環保違規行為，共處分77萬7360元，後續將持續增設遠端監視設備，提升查緝量能。

環保局表示，目前使用的遠端監視設備分為移動式及固定式2種，為查緝非法棄置廢棄物，自105年起自行改良組裝「移動式遠端監視設備」，利用行動電源供電及4G無線網路傳輸的方式，克服偏遠棄置地點架設網路線路及用電取得不易的問題，機動性移至廢棄物棄置熱區進行安裝及架設，執行短期監控任務。

近年持續強化監視設備，更換為具有自動告警功能的鏡頭，當有人車經過時，可透過手機APP即時通知，線上觀看監控影像，更能有效掌握棄置熱區人車進出情形，提升查緝非法棄置成效。

環保局強調，移動式遠端監視設備雖具有安裝機動性的優點，但需時常更換電池維持正常監視器運作。為長期監控需求，環保局自109年起與中華電信合作架設「固定式遠端監視設備」，將中華電信的千里眼系統，架設於非法棄置熱區及其周邊重要交通要道，長期監控可疑車輛進出，掌握不肖業者非法棄置廢棄物行為。

此外，為強化千里眼系統功能，110年由中華電信協助環保局開發車牌辨識模組，自動擷取及判讀影像畫面車輛的車牌，改善以往需透過人工觀看監控影片過濾車牌方式，利用千里眼系統直接調閱可疑車輛車牌，進一步以車籍資料追查不肖業者，並將其繩之以法。

環保局表示，目前已在台中市34處架設移動式遠端監視設備，固定式遠端監視設備架設37處，每處視當地環境現況需求，架設1至3支監視鏡頭，即時監控非法棄置行為。今年也持續規劃廣布，預計至年底將建置70處，超過200支鏡頭執行遠端監控作業。

廢棄物 台中市 監視器

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