彰化永靖4村自救會質疑官商勾結 抗議設太陽光電危及生態

彰化縣永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽光電發電系統，鄰近4村村民組成自救會，今天近百人到鄉公所抗議，質疑太陽光電板會造成環境升溫，危及數百公頃蔬菜及菊花的生長，鄉長魏碩衛保證在合情、合法、合理的法源下給村民交代。

永靖鄉第六公墓位在西南角，周圍有四芳、福興、竹子、崙美等4個村，總人口數約4100人，抗議設置太陽光電發電系統的行動，由行動福興社區發展協會理事長凃柏任帶領，近百名村民頭綁「官司勾結」、「黑箱作業」黃布條，搭乘遊覽車、駕車和騎機車到鄉公所廣場呼口號抗議和遞交陳情書，鄉公所邀請抗議民眾到禮堂溝通。

凃柏任說，設置太陽光電發電系統的面積廣達近4公頃，低矮光電板遮住陽光將使土地失去地力，綁約20年後，這片土地將成貧脊荒地，根據研究太陽光電板吸納陽光，會使溫度上升攝氏5至8度，將傷害附近蔬菜和菊花的生長。

多名村民表示，鄉公所出租和包商施工都沒舉辦說明會，直到上個月要興建百姓公廟，當地居民才知道第六公墓已出租並將設置太陽光電板，令人懷疑其中是否涉及官商勾結所以黑箱作業，鄉公所必須說明及終止合約，把第六公墓改為公園。

鄉長魏碩衛拿出2020年10月11日的照片，上面是「第六公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫標售案典禮」，有前鄉長詹木根及多名鄉民代表站在紅布條下面合影。魏碩衛說，當時他是鄉民代表，未受邀參加這場典禮，完全不知道這件事，現今他有幸擔任鄉長，一定查明這件事並在合法範圍內給村民交代。

這張照片引起到場的鄉代譁然，個個發言自清，指出當時鄉公所通知參加典禮也沒說明原由，臨時拿出紅布條掛上，今天鄉長魏碩衛拿出照片反而模糊事情焦點，村民陳抗爭取終止合約，不是來翻舊帳。鄉代會主席林致安說，若因終止合約要賠款，鄉公所編列相關預算，鄉代會絕對支持。