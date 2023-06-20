快訊

從布林肯訪北京看3關鍵議題 美最大意圖在烏俄戰爭

40歲陸過渡拳王打服美職業拳壇 挨過艱辛父母卻無緣榮耀

震撼彈！10億身家「財富女神」無預警宣布結束12年婚姻

飛龍上街、夜間龍舟 鹿港慶端陽越夜越美麗

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港慶端陽重頭戲國際龍舟賽，夜間龍舟是亮點，創造夜間經濟。圖／彰化縣政府提供　
鹿港慶端陽重頭戲國際龍舟賽，夜間龍舟是亮點，創造夜間經濟。圖／彰化縣政府提供　

鹿港慶端陽越夜越美麗，「小鎮光影藝術節」即日起到7月底每晚6點30分到10點，鹿港中山路、老街、公會堂、桂花巷藝術村及舊鹿港溪絢麗登場外，另鹿港溪開源廣場每晚6點到10點每半小時展演5分鐘的水舞表演；重頭戲是6月22日到6月24日在福鹿溪有98支龍舟隊伍競渡，還有燈光璀璨的「夜間龍舟賽」，鹿港警方將實施交管。

今年的小鎮光影藝術節，跟line貼圖IP柴語錄合作，推出系列裝置藝術，並搭配各種光彩燈飾，由可愛的柴犬做導覽，分別有8大主題，並結合AR情境，其中有三組結合AR擴增實境技術，使用手機拍照即可拍得特別有紀念價值的畫面，帶領民眾走讀鹿港小鎮風采。相關訊息可查詢 https://www.lukangdragonboatfestival.net/

此外，彰化縣政府搭配「鹿港慶端陽」活動還首推數位集章，只要透過行動裝置加入「彰化縣政府-愛玩彰化」LINE官方帳號，112年6月22日到25日四天連假期間，來鹿港天后宮、桂花巷藝術村、和興青創基地、鹿港龍山寺、文武廟、鹿港溪6個景點，每個景點均設置QRcode，集滿6個章，憑券至彰化縣旅遊服務中心服務台兌換限量艾草香茅皂，每個LINE帳號限兌換一次。

另外，在舊鹿港溪風帆廣場還有旋轉咖啡杯，只要6、7月在彰化單筆消費滿300元，就可以憑收據免費搭乘咖啡杯。相關資訊可查詢 (https://tourism.chcg.gov.tw/)

因疫情而停辦3年的鹿港國際龍舟賽，今年恢復辦理，6月22日到6月24在福鹿溪舉行，共有98支隊伍競逐，還有燈光璀璨的「夜間龍舟賽」，預期可重回疫情前的盛況，創造夜間經濟。

為因應龍舟賽帶來的車流，鹿港警分局表示，6月21日8時至6月25日下午6時封閉縣144線南岸全車道（台17線至沿海路間）、6月22日6時至6月23日6時封閉北岸全車道（台17線至沿海路間）、6月22日6時至6月23日夜間0時封閉縣144線南、北岸全車道（沿海路至員鹿路間）。鹿港分局長林英煌呼籲民眾盡量搭乘接駁車，以免塞車。

鹿港慶端陽「小鎮光影藝術節」點燈，縣長王惠美與小朋友在龍舟花燈合照。圖／彰化縣政府提供
鹿港慶端陽「小鎮光影藝術節」點燈，縣長王惠美與小朋友在龍舟花燈合照。圖／彰化縣政府提供
鹿港慶端陽重頭戲國際龍舟賽，夜間龍舟是亮點，創造夜間經濟。圖／彰化縣政府提供　
鹿港慶端陽重頭戲國際龍舟賽，夜間龍舟是亮點，創造夜間經濟。圖／彰化縣政府提供　
鹿港慶端陽「小鎮光影藝術節」點燈，中山路光廊十分吸睛。圖／彰化縣政府提供
鹿港慶端陽「小鎮光影藝術節」點燈，中山路光廊十分吸睛。圖／彰化縣政府提供
鹿港慶端陽「小鎮光影藝術節」點燈，中山路「飛龍上街」格外吸睛。圖／彰化縣政府提供
鹿港慶端陽「小鎮光影藝術節」點燈，中山路「飛龍上街」格外吸睛。圖／彰化縣政府提供

鹿港天后宮 龍舟賽

延伸閱讀

搭大眾運輸看龍舟！2023臺北國際龍舟錦標賽登場

基隆過端午停辦龍舟賽換龍舟板趣味賽登場 特教班也組隊

各個身價不凡！廣州龍舟隊「整艘船都富婆」？選手：身價是事實非門檻

飛龍瀑布5死 3遺體解剖確認死因其中1男高處墜落

相關新聞

飛龍上街、夜間龍舟 鹿港慶端陽越夜越美麗

鹿港慶端陽越夜越美麗，「小鎮光影藝術節」即日起到7月底每晚6點30分到10點，鹿港中山路、老街、公會堂、桂花巷藝術村及舊...

南投竹山鎮下周三9時起停水36時 籲民眾事先儲水備用

為配合公路總局南投工務段進行「竹山所配合台3線226至227公里排水改善管線遷移工程」，台灣自來水公司竹山營運所上午表示...

入夏高山景區吸客 奧萬大加強聯外橋梁安全檢測

南投仁愛鄉奧萬大是熱門景點，隨暑假及汛期逼近，南投林管處加強奧萬大聯外道路沿線3座橋梁安全檢測，同步安裝攝影機、傾斜變位...

南投修法 22時至8時禁敲鑼打鼓

民俗婚喪喜慶或宗教遶境易產生噪音，南投縣縣務會議昨通過噪音管制修正案，增訂從夜間10時至翌日上午8點期間，不得使用擴音設...

員林蓋殯儀館 遭抗議民調黑箱

彰化縣員林市公所透過民調，選定東山埔第二公墓區興建殯儀館，引起居民組自救會強烈反對，昨有2百多人到公所抗議，批評民調不透...

梧棲漁港小船泊區工程動土

行政院長陳建仁昨天到台中，參加梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭工程動土典禮。農委會表示，梧棲漁港是中部最具規模的漁港，將投入5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦