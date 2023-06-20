飛龍上街、夜間龍舟 鹿港慶端陽越夜越美麗
鹿港慶端陽越夜越美麗，「小鎮光影藝術節」即日起到7月底每晚6點30分到10點，鹿港中山路、老街、公會堂、桂花巷藝術村及舊鹿港溪絢麗登場外，另鹿港溪開源廣場每晚6點到10點每半小時展演5分鐘的水舞表演；重頭戲是6月22日到6月24日在福鹿溪有98支龍舟隊伍競渡，還有燈光璀璨的「夜間龍舟賽」，鹿港警方將實施交管。
今年的小鎮光影藝術節，跟line貼圖IP柴語錄合作，推出系列裝置藝術，並搭配各種光彩燈飾，由可愛的柴犬做導覽，分別有8大主題，並結合AR情境，其中有三組結合AR擴增實境技術，使用手機拍照即可拍得特別有紀念價值的畫面，帶領民眾走讀鹿港小鎮風采。相關訊息可查詢 https://www.lukangdragonboatfestival.net/
此外，彰化縣政府搭配「鹿港慶端陽」活動還首推數位集章，只要透過行動裝置加入「彰化縣政府-愛玩彰化」LINE官方帳號，112年6月22日到25日四天連假期間，來鹿港天后宮、桂花巷藝術村、和興青創基地、鹿港龍山寺、文武廟、鹿港溪6個景點，每個景點均設置QRcode，集滿6個章，憑券至彰化縣旅遊服務中心服務台兌換限量艾草香茅皂，每個LINE帳號限兌換一次。
另外，在舊鹿港溪風帆廣場還有旋轉咖啡杯，只要6、7月在彰化單筆消費滿300元，就可以憑收據免費搭乘咖啡杯。相關資訊可查詢 (https://tourism.chcg.gov.tw/)
因疫情而停辦3年的鹿港國際龍舟賽，今年恢復辦理，6月22日到6月24在福鹿溪舉行，共有98支隊伍競逐，還有燈光璀璨的「夜間龍舟賽」，預期可重回疫情前的盛況，創造夜間經濟。
為因應龍舟賽帶來的車流，鹿港警分局表示，6月21日8時至6月25日下午6時封閉縣144線南岸全車道（台17線至沿海路間）、6月22日6時至6月23日6時封閉北岸全車道（台17線至沿海路間）、6月22日6時至6月23日夜間0時封閉縣144線南、北岸全車道（沿海路至員鹿路間）。鹿港分局長林英煌呼籲民眾盡量搭乘接駁車，以免塞車。
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