員林蓋殯儀館 遭抗議民調黑箱

彰化縣員林市公所透過民調，選定東山埔第二公墓區興建殯儀館，引起居民組自救會強烈反對，昨有2百多人到公所抗議，批評民調不透明、黑箱作業決定殯儀館興建地點。員林市長游振雄、市代會主席張國良等人表示尊重民意，將盡力溝通。

員林市東山埔第二公墓周邊5個里的民眾組成自救會，昨天到市公所抗議，因為殯儀館鄰近東山國小，要求改換地點。自救會成員高舉「抗議黑箱民調」、「尊重學童受教權」等布條，要求殯儀館撤離。

自救會總幹事林聰明說，市公所民調不透明、不合理，黑箱作業決定地點，殯儀館與東山國小直線距離300公尺，影響校園安寧與沿途居民的生活安寧。

員林市公所4月中旬委託趨勢民調，以員林市三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）為選項，電話抽樣調查市民，並實體訪問鄰近預定地的居民。

游振雄說，員林市沒殯儀館，在自家三合院或申請道路搭棚辦喪事，已不符時代需求，民調顯示83%受訪者支持興建，33.6%建議在第二公墓、33.1%建議在第五公墓、13.1%建議在第一公墓，19.9%無明確意見，0.3%建議別處公墓。

「傳統送葬陣頭、孝女哭墓，大家不覺得吵，為何設殯儀館會影響安寧？」游振雄說，現代化殯儀館與傳統不同，公所會加強地方溝通，針對殯儀館的規模、形式、設施及回饋方式等，與地方討論溝通。

張國良表示，殯儀館人人避而遠之，市代會請公所透過民調，交由民意決定。市代會副主席江憲政說，東區代表已盡最大努力，盼大家尊重民意。