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南投修法 22時至8時禁敲鑼打鼓

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣修正噪音管制規定，晚間10點到翌日早上8點期間，禁止燃放鞭炮、煙火或敲鑼打鼓等行為，違者將開罰。本報資料照片
南投縣修正噪音管制規定，晚間10點到翌日早上8點期間，禁止燃放鞭炮、煙火或敲鑼打鼓等行為，違者將開罰。本報資料照片

民俗婚喪喜慶或宗教遶境易產生噪音，南投縣縣務會議昨通過噪音管制修正案，增訂從夜間10時至翌日上午8點期間，不得使用擴音設施或敲鑼打鼓、吹號，若為節慶煙火、遶境等特殊活動，得事先申請並核定，否則將依噪音管制法開罰3000至3萬元。

南投縣環保局指出，民俗婚喪喜慶或宗教遶境，難免敲鑼打鼓、燃放煙火或鞭炮，有民眾反映噪音干擾生活安寧，因此提案修正「南投縣禁止從事妨害他人生活環境安寧行為之時間、地區或場所」相關條文。

縣府表示，增訂縣內各類噪音管制區，從夜間10點至翌日上午8點，不得使用擴音設施或敲鑼、打鼓及吹號，從事神壇、廟會、婚喪、殯葬及祭典等民俗活動；元旦、春節、國慶日等國家慶典或民俗節慶，以及迎神遶境等民俗，噪音管制時間內要施放煙火或鞭炮，得事先向縣府申請，核定後才可實施。

另外，非營業用的卡拉OK噪音問題，原規定管制時間從中午12點到下午2點、晚間10點至翌日6點，但實務管制困難，回歸噪音管制法第9條規定，發出聲音不得超出噪音管制標準，依現場稽查量測噪音值裁定。

南投縣長許淑華說，現代人注重生活品質，原本規定的噪音管制時間，經縣府檢討進行調整，噪音管制修正案通過後，將辦理公告施行。環保局表示，相關公告發布後，若違反噪音管制規定，將依噪音管制法開罰3000元至3萬元罰鍰，並可要求立即改善，否則得按次處罰。

噪音 遶境

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