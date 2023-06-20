中捷事故後／台中昨查3建案 2案違規開罰

台中捷運上月發生工地塔吊砸入軌道釀災，台中市都發局昨起針對工地塔吊展開聯合稽查，會同勞動部職安署、台中市勞檢處等，清查台中市67處現有塔吊工地。昨天首日稽查台74線快速道路沿線3建案，其中2案違規遭開罰。都發局長李正偉說，正研擬聯合稽查相關自治條例，立法讓稽查常態化，為公安把關。

李正偉表示，昨天共稽查台74線沿線3處塔吊工地，第1案符合規定，第2案因施工圍籬傾倒，開罰1.8萬元，限期2天內改善；第3案施工圍籬不符施工計畫，裁罰9千元；第2、3案固定式起重機作業前，未確實實施自主檢查，再開罰9千元。

中捷意外發生後，國家運輸安全調查委員會表示，施工機具與材料侵入捷運淨空範圍，並無有效風險管控措施。都發局表示，工地開工前得送審施工計畫，塔吊工地分別由勞動部職安署、台中市勞檢處稽查，目前法規有不足之處。

都發局發函勞動部職安署、台中市勞檢處等，昨起針對工地塔吊聯合稽查。李正偉說，台中市現有67處塔吊工地，大眾運輸路線如捷運、高鐵、台鐵、高速公路、台74線、西濱快速道路等沿線，有17處塔吊工地，將優先稽查。

都發局說，塔吊斷裂掉落捷運軌道釀意外後，不少市民反應看到高空塔吊會害怕，議員也要求加強稽查，因牽涉中央、地方不同主管機關，目前已完成清查與橫向編組，今天開始清查。

都發局表示，為加強與吊車作業主管機關橫向聯繫，未來每月將提供申報開工的建築工程清冊，由相關機關加強稽查。李正偉說，中市正研擬聯合稽查相關自治條例，除過去常見的八大行業聯合稽查外，也會針對工地塔吊安全明文規定，讓塔吊稽查常態化，另將不定期突擊檢查。