中捷月台緊急按鈕 拚年底完備

台中捷運上月發生公安意外後，議會昨天考察捷運緊急應變措施。台中捷運表示，已研議在月台設置緊急停車按鈕，預計單側月台各設3處，可即時禁止月台列車發車，預計明年初全線可完成設置；軌道異物入侵偵測系統因參考案例少，仍在研議中。議員要求加快建置速度，中捷表示，力拚今年底完成全線建置。

台中捷運意外發生後，中捷推出9項改進措施，包含月台保全險阻手勢標準化、隨車員執行指差確認、駕駛面板不上鎖、停靠月台列車以手腳阻擋暫停發車等，中捷提出7月試辦月台緊急停車鈕等規畫；台中市議會交通地政委員會昨考察中捷綠線緊急應變措施。

民進黨議員陳淑華說，捷運月台門張貼安全設備宣導，目前中捷綠線僅完成市政府站、文心森林公園站、豐樂公園站與高鐵台中站等4站，其餘14座車站仍未設置，根本「虛應故事聊備一格」；民進黨議員黃守達說，除了在月台上宣導，也應在車站周邊、拍攝宣導影片，讓更多人知道。

議員表示，中捷原規畫在7月完成月台緊急停車鈕試辦，現在卻改為9月才完成，全線完成設置得等到明年初，速度實在太慢，公共安全不能等待，應該加快速度及早完成。

台中捷運表示，針對月台緊急停車鈕，初步規畫在單側月台前中後段設置，一旦發生異狀，緊急按壓可停下列車，首座預計9月試辦，全線將加速在今年底完成設置。

台中捷運表示，月台另設有緊急斷電系統，可即時切斷軌道電力，行進間的列車斷電後改為滑行煞車，也規畫在單側月台設3處。

中捷表示，目前軌道異物入侵偵測系統、車前異物雷達偵測系統等，軌道界實際案例不多，技術仍有待突破，也得與現有機電系統整合，仍與台北捷運等軌道同業研議中。