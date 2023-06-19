員林蓋殯儀館第2公墓民調最高 公所說明逾百人抗議

員林市公所規劃興建生命禮儀廳，4月中旬進行全市民調顯示83%受訪者支持興建，地點選擇以第2公墓的33.6%為最高，市公所今天對外說明，但第2公墓附近逾百名居民也到場抗議。

員林市是南彰化最大縣轄市，卻無公有殯儀館，居民辦喪禮須到彰化市、社頭鄉等殯儀館，因此，員林市公所委託趨勢民意調查公司進行「員林市興建生命禮儀廳民意調查」，4月執行後、今天公布結果，83%受訪者表示支持興建，地點選擇以第2公墓的33.6%為最高。

員林市長游振雄召開記者會表示，以員林市三塊厝埔（第1公墓）、東山埔（第2公墓）、大埔厝埔（第5公墓）作為興建地點選項，啟動全市電話抽樣民調與公墓鄰近居民實體訪問，電訪完成2141份有效樣本、面訪調查完成804份有效樣本，結果83%受訪者支持興建。

游振雄說，都市化趨勢下，許多人在殯儀館治喪，員林市有12.5萬人，是南彰化都心卻無禮廳等設施，目前彰化縣已有4鄉鎮市設置殯儀館，另有7鄉鎮市公所設立或規劃禮廳，其餘未設置公所也陸續評估規劃；住大樓喪家前往外地治喪不便，在道路治喪則影響交通，應有更高品質喪禮服務，讓過世的人有尊嚴走完人生最後一程。

「蓋哪裡都有民眾反對」，游振雄表示，規劃生命禮儀廳承受很大壓力，但這是時代趨勢，盼解決民眾治喪帶來市容、交通、安全、噪音等問題；根據民調結果，顯見員林市民對殯葬設施需求期待強烈，調查統計結果是後續興建地點及興建設施項目整體規劃主要依據。

根據員林市公所公布民調結果，83%支持、10.5%不支持興建及6.5%無意見；地點以第2公墓有33.6%受訪者建議在此興建為最高，其次為第5公墓獲33.1%支持、第1公墓13.1%、19.9%無意見，逾8成受訪者認為需禮廳、靈堂，甚至42.7%受訪者表示須提供火化場。