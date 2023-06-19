中市聯合稽查67處高空塔吊 今查3案即有2案不合格遭罰

台中捷運上月發生公安意外，建築工地塔吊砸入軌道，列車撞上釀死傷。中市都發局今起動為期3個月聯合稽查，清查中市67處塔吊工地，局長李正偉表示，今稽查3處，1處尚符規定，另2案，則因施工圍籬傾倒、圍籬不符施工計畫、固定式起重機作業前未確實自主檢查等違規，遭依法裁罰。

興富發建設文心愛悅建案塔吊墜落，釀中捷公安意外傷亡，中市都發局自今起，為期3個月稽查67處塔吊工地，並函請勞動部職安署、中市勞檢處及第三方專業技師公會，聯合稽查塔吊工地，並將大眾運輸路線沿線工地點，列為優先稽查對象。

李正偉表示，今共稽查台74線3處塔吊工地，其中第一案尚符規定；第二案則因施工圍籬傾倒，裁罰1.8萬元新台幣，限期2日內改善；第三案施工圍籬不符施工計畫，依法裁罰9千元。另此2案皆因固定式起重機作業前，未確實實施自主檢查，再開罰9千元。