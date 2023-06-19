國資圖再攜手中信銀推閱讀全壘打 借書可拿球票

國立公共資訊圖書館與中國信託銀行連續8年攜手舉辦閱讀全壘打活動，今年民眾若完成閱讀任務即可拿中職中信兄弟隊主場球票兌換券，10月改拿台灣職籃T1聯盟中信特攻隊主場門票兌換券。

「2023閱讀全壘打－夢想象前行」今天在國資圖舉辦記者會，教育部政務次長林明裕、國資圖館長馬湘萍、中信金控暨中國信託銀行行政長高人傑、中信育樂董事長陳國恩及活動代言人呂彥青、林韋翰、黃楚軒一起進行啟動儀式。

林明裕表示，透過球星的推廣，成功將運動與閱讀結合成當今年輕人最時髦活動，希望活動也能擴及到學校的圖書館。

馬湘萍指出，以系列活動邀請民眾透過閱讀與棒球結合，培養自我軟實力。讓閱讀全壘打活動成為新經典，也成為眾多讀者及球迷津津樂道的話題。

陳國恩說，期盼透過人氣選手們的影響力，鼓勵民眾讀好書、挺好球。

3名活動代言人在記者會上，也各自分享一句話。呂彥青指出，相信自己，更希望大家都到圖書館借書換門票去看球賽。

林韋翰說，多努力一點，無論是在學業上或興趣上努力做好自己，把最好的一面展現出來。

黃楚軒表示，「不管你今天選擇的目標是正確或錯誤都應該把自己做到最好」。

「2023閱讀全壘打－夢想象前行」活動將串聯6個縣市，逾200間圖書館熱情響應，6月27日至8月6日，借閱3本書籍、載入佳句、填寫問券，即可拿中信兄弟隊門票兌換券；10月將由中信特攻隊接棒，可拿球票兌換券。