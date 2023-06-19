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中市綠美圖工人墜樓送醫 開罰廠商10萬元

中央社／ 台中19日電

台中市正興建中重大建設綠美圖，今天發生工人墜樓重傷事故。台中市政府表示，經職安署進行職業災害檢查，，認為有局部防護設施不足等情形，初步將開罰廠商10萬元。

警方初步了解，位於西屯區中科路的綠美圖工地，上午9時55分許發生墜樓事故。何姓工人施做柱子噴漆作業時突然從2樓跌落1樓，經送澄清醫院中港院區搶救後已恢復呼吸心跳，仍昏迷在加護病房觀察中。

台中市政府建設局表示，新建工程處長陳聰仁已於事發後第一時間至工地了解狀況，並指示工地幃幕作業停止施作，全面檢視所有職安設備保障施工人員安全。

建設局指出，現場經職安署中區職安中心職業災害檢查，發現有局部防護設施不足，以及人員未確實配戴安全帶情形，初步判定將開罰廠商10萬元，帷幕作業立即停工，改善完成才可復工。

建設局表示，市府將依契約規定究責廠商責任，未來將協助家屬妥善處理後續事宜。因全案有投保工程保險，將配合後續相關現勘後，依工程保險處理相關賠償事宜。

台中綠美圖是台中首座圖書館結合美術館建築，設計採FPS隔震系統保護展品及文化資產，隔震工法新技術可保護重要建築物，減少受震無法使用的風險，常使用於博物館、高科技廠房、電廠等重要建築。

綠美圖 台中市 建築

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