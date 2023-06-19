陣頭人員闖民宅吹電扇 金紙與垃圾堆滿地 犯眾怒

彰化縣鹿港鎮是宮廟很多、傳統味濃厚的小鎮，但施姓民眾昨貼文說民宅突闖進不認識的陣頭，大搖大擺坐下來吹電風扇、又亂丟垃圾，行徑誇張，意外引發網民公憤，該宮廟代表也出面說，因為參與的不少是外聘陣頭，造成誤會及困擾，也覺得很抱歉。

屋主親友在「我愛鹿港小鎮2」po文引發不少網民抱不平及討論，po文貼出一戶民宅昨天被不認識的宮廟人員闖入，親友寫道「麻煩一下，這一團帶隊的出來釐清一下，家中是你們隨便跑進來的嗎？大搖大擺自己躺在沙發，開電風扇，這是私闖民宅，你們不懂嗎？離開垃圾又亂丟，真厲害的陣頭！」

今天也被轉貼到彰化踢爆網群組，po文說「現在的宮廟…」，雖有網友留言說「為什麼家門不鎖，不鎖門怪人家闖空門」，又引發其他網友砲轟說「就算人家家裏不鎖門，也不能私自進入」。

鹿港地區民眾對遶境等宗教活動大多很習慣，但昨天一場廟會陣頭卻引發公憤，除了貼文說民宅被闖入，金紙到處飛，垃圾掉滿地，宮廟活動「製造災情」，讓民眾心有共鳴，一次大爆發。

屋子遭闖入的屋主阿嘉說，父親昨天本來只是讓宮廟人員在騎樓下躲雨，並沒有要讓他們進來，他們還要借廁所，不認識的人那麼多，實在不方便，並未同意，但後來就有人擅自進來坐客廳吹電扇等誇張行徑，朋友看不過去，才貼文反映。

貼文發出後，不少網友也留言說，該宮廟活動也大灑金紙，製造髒亂，讓他們住家前庭院裡都是寶特瓶、煙蒂、檳榔渣，有人整整掃了兩大包的垃圾，還有一堆炮灰盒。

該宮廟代表今天回應說，昨天是有經過一名老先生同意，陣頭人員才會入內休息，但因陣頭多是外聘人員，比較難掌握，至於沿途的垃圾，也有派人去清掃，並非不掃，有再去巡過，造成大家的困擾很抱歉。