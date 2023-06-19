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準備放暑假 彰化縣文化局遊樂翻轉夏令營即日開放報名

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣文化局首次到南彰化行銷夏令營，陣容浩大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣文化局首次到南彰化行銷夏令營，陣容浩大。記者簡慧珍／攝影

新冠疫情警戒期間，彰化縣文化局暑假活動大多採線上進行，今年恢復實體活動，縣政府整合5個局處規畫近百場次的營隊、課程，有的免費參加，有的酌收400元至900元，民眾和子女各依興趣選擇，即日起可上網報名。

彰化縣文化局今天到社頭清水岩寺研習教室，說明遊樂翻轉夏令營活動的內容。縣長王惠美表示，縣府整合教育處、勞工處、城市暨觀光發展處、文化局、地方稅務局，規畫多元化的課程和活動，未限定只能參加一項，家長可為子女報名充實暑假生活並培養親子感情。

文化局推出半線母語夏令營等活動，4梯次均免費，另規畫「美好彰化文化逍遙遊」有兒童戲劇、農業體驗等課程；地方稅務局辦理「小小租稅夏令營」包括認識磚窯文化等活動；勞工處為身心障礙者舉辦「青少年職涯探索營」等營隊；教育處「彰化fun暑假-運動遊學趣」多達47場次運動營隊，希望兒少暑假學習不中斷；城觀處「彰濱~海FUN一夏」輕鬆有趣。

社頭鄉長蕭浚二說，社頭鄉立游泳池本（6）月26日開幕，社頭鄉學子可以游泳消暑，還能參加縣府舉辦的夏令營活動。社頭鄉代會主席陳慶福兼彰化縣清水岩生態文化創意產業協會理事長，他表示，南彰化有很多古蹟生態，值得學童與家長暑假期間探訪。

文化局 社頭鄉

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