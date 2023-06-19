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省議會熄燈25年徵求老照片 她來場跨越半世紀的對話

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
72歲林吳美蘭拿54年前台灣省議會旅遊照故地重遊，擺出相同姿勢細說當年。圖／立法院民主時刻館提供
72歲林吳美蘭拿54年前台灣省議會旅遊照故地重遊，擺出相同姿勢細說當年。圖／立法院民主時刻館提供

省議會熄燈25周年，立法院民主時刻館即日起舉辦「台灣省議會韶光年華」尋找老照片活動，72歲民主時刻館志工林吳美蘭響應，提供1969年與朋友旅遊照，今天帶照片故地重遊，擺出相同姿勢細說當年，與18歲的自己來場跨越54年的對話。

立法院民主時刻館表示，台灣省議會對我國民主發展歷程上有重大貢獻，園區也是昔日國人遠足踏青、談戀愛定情的好地方，適逢省議會熄燈25周年，為讓國人可以重溫昔日風采，邀國人提供老照片，並簡單說明照片故事或人物。

館方說明，老照片徵集時間到今年7月31日，館方會擇優將照片於今年九月的全國古蹟日活動中展示，並贈送提供者絕版台灣省議會紀念徽章，以及立法院民主議政園區磁鐵杯墊。

館方表示，民眾可在上班時間親自將照片送交館方，館方將掃描留存電子檔後歸還照片，民眾亦可上立法院民主議政園區官方網站(https://daap.ly.gov.tw)，直接上傳老照片的電子檔。

72歲林吳美蘭拿54年前台灣省議會旅遊照故地重遊，擺出相同姿勢細說當年。圖／立法院民主時刻館提供
72歲林吳美蘭拿54年前台灣省議會旅遊照故地重遊，擺出相同姿勢細說當年。圖／立法院民主時刻館提供

立法院 古蹟

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