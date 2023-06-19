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南投修法管制噪音 晚上10時後禁民俗節慶這樣做

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民俗遶境活動示意圖。圖／本報資料照
民俗遶境活動示意圖。圖／本報資料照

民俗婚喪喜慶或宗教遶境，易衍生噪音問題，為維護生活安寧，南投縣政府縣務會議今通過噪音管制修正案，增訂從夜間10時起至翌日上午8時止，不得使用擴音設施或敲鑼打鼓及吹號，若為節慶煙火、繞境等特殊活動須事先申請並核定。

南投縣環保局指出，民俗婚喪喜慶或宗教遶境，難免敲鑼打鼓、燃放煙火或鞭炮等，容易衍生噪音問題，有民眾反映，相關行為影響生活安寧，為此提案修正「南投縣禁止從事妨害他人生活環境安寧行為之時間、地區或場所」相關條文。

其中，增訂於縣內各類噪音管制區，從夜間10起至翌日上午8時止，不得使用擴音設施或敲鑼、打鼓及吹號，從事神壇、廟會、婚喪、殯葬及祭典等民俗活動。若為元旦、春節、國慶日等國家慶典或民俗節慶，以及迎神繞境等特殊民俗活動，於噪音管制時間施放煙火或鞭炮，須事先向縣府申請，經核定許可才可燃放。

此外，對於非營業用的卡拉Ok噪音管制，原規定管制時間從中午12時到下午2時，及晚上10時至翌日6時，但因實務上管制困難，將回歸「噪音法」第9條規定，所發出聲音不得超出噪音管制標準，依現場稽查量測噪音值進行管制。

南投縣長許淑華說，現代人注重生活品質，原本規定噪音管制時間，經縣府檢討相關噪音管制要求，並進行調整，該噪音管制修正案今在縣務會議通過，後續將辦理公告施行。

環保局則表示，「南投縣禁止從事妨害他人生活環境安寧行為之時間、地區或場所」公告發布後，違反噪音管制相關規定，將可依「噪音管制法」處以3000元至3萬元以下罰鍰，並令其立即改善，否則得按次處罰。

噪音 遶境

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