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月台緊急鈕113年初完工議員批太慢 中捷拚年底啟用

中央社／ 台中19日電

中捷列車上月撞上吊臂釀1死14傷，台中捷運公司提出9項精進措施及2項設備優化方案，其中月台緊急按鈕預計明年初全線完工，市議員批太慢，中捷表示，加速拚今年底啟用。

台中捷運列車5月10日因列車撞上沿線興富發建案掉落的吊臂，釀成1死14傷；台中捷運公司針對軌道事故進行全面檢討後，提出9項精進措施及研擬2項設備優化方案。

台中市議會交通地政委員會今天考察台中捷運標準作業程序精進作為落實情形，召集人、民進黨市議員陳淑華及市議員黃守達、何文海、謝家宜、陳雅惠、陳俞融、楊大鋐、劉士州等人現場考察。

中捷人員解說車站安全設備、優化精進程序及月台緊急停車按鈕規劃說明，並搭乘捷運前往豐樂公園站，解說車上安全設備、值勤環境、險阻手勢及擋門動作示範，結束後搭乘捷運返回市政府站。

陳淑華指出，中捷沿線相關宣導措施並未到位，「月台緊急按鈕」本來7月要設置完成，現在9月才能設置一組示範，全線得等到明年初才能完成，希望可以提前完成。

陳淑華說，現僅有部分月台門有安全宣導措施、標誌，建議全線宣導措施應儘速到位，列車在行進間萬一碰到障礙物，應如何處理，目前無具體作為，應該盡快與相關單位研議如何加強偵測設備，且全線都要完成。

中捷公司運務處長許泰銘表示，宣導設備的告示會加速進行，讓候車旅客在候車區塊都能看到相關宣導，另有關緊急停車按鈕，初步報告在明年初會盡快處理完畢，目前希望在年底可以完成。

關於障礙物偵測系統，許泰銘表示，目前業界的時機都未明確，會持續和軌道系統同業聯繫，加速研擬障礙物偵測系統設置。

台中捷運 議員

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