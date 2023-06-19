台南山上花園水道博物館「巨無霸」金福菇一天長5公分

梅雨過後，台南山上花園水道博物館出現「巨無霸金福菇」。館方表示，梅雨助長蕈菇生長，在自然生態豐富的館區更是「大爆發」，處處可見鬼傘、馬勃甚至木耳等常見蕈菇，工作人員更發現超大型的金福菇，而且是長得比「一眠大一吋」還要快。

館方說，昨天測量蕈蓋達25公分、比成人手掌寬，今天更達30公分以上。令人嘖嘖稱奇。碰觸食用野生菇蕈還是有一定風險，館方除隨時隨時派員巡查也呼籲民眾看見野菇「可用眼睛欣賞，切勿採摘食用」。

館方表示，蕈類是平常比較不容易觀察到的生物，因連續降雨，園區意外收穫各種蕈類，相當難得，尤其在樹身、草叢都可見到蕈菇的蹤跡，從各式各樣有如傘狀的鬼傘，到有如高爾夫球的馬勃，甚至常見木耳等，讓不少這段時間來訪的遊客直呼有趣

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工作人員反映整理環境時，在彌四郎圓環旁的樹旁，發現一叢白色物件，原本還以為是遊客遺失的衣服等物品，走近一看，赫然發現是一叢金福菇，由於金福菇比較罕見，園區兩年前曾驚鴻一瞥，去年一直沒有發現，今年再度現蹤，讓工作人員相當興奮。