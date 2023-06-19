快訊

訪中行將畫句點 美國務院官員：布林肯下午4:30會晤習近平

被黃子佼爆碰毒 阿雅發聲明「將拿起法律武器」

女高中生農場實習爆重傷 右掌遭切割機捲入輾碎送醫截肢

台南山上花園水道博物館「巨無霸」金福菇一天長5公分

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南山上花園水道博物館「巨無霸」金福菇，一天直徑增長5公分。記者周宗禎／翻攝
台南山上花園水道博物館「巨無霸」金福菇，一天直徑增長5公分。記者周宗禎／翻攝

梅雨過後，台南山上花園水道博物館出現「巨無霸金福菇」。館方表示，梅雨助長蕈菇生長，在自然生態豐富的館區更是「大爆發」，處處可見鬼傘、馬勃甚至木耳等常見蕈菇，工作人員更發現超大型的金福菇，而且是長得比「一眠大一吋」還要快。

館方說，昨天測量蕈蓋達25公分、比成人手掌寬，今天更達30公分以上。令人嘖嘖稱奇。碰觸食用野生菇蕈還是有一定風險，館方除隨時隨時派員巡查也呼籲民眾看見野菇「可用眼睛欣賞，切勿採摘食用」。

館方表示，蕈類是平常比較不容易觀察到的生物，因連續降雨，園區意外收穫各種蕈類，相當難得，尤其在樹身、草叢都可見到蕈菇的蹤跡，從各式各樣有如傘狀的鬼傘，到有如高爾夫球的馬勃，甚至常見木耳等，讓不少這段時間來訪的遊客直呼有趣

工作人員反映整理環境時，在彌四郎圓環旁的樹旁，發現一叢白色物件，原本還以為是遊客遺失的衣服等物品，走近一看，赫然發現是一叢金福菇，由於金福菇比較罕見，園區兩年前曾驚鴻一瞥，去年一直沒有發現，今年再度現蹤，讓工作人員相當興奮。

昨天實地檢視，該叢金福菇蕈蓋平均達到25公分，高度則超過30公分，體積龐大，和其他小型蕈菇比起來格外醒目，今天測量直徑又多了5公分以上。

台南山上花園水道博物館「巨無霸」金福菇，一天直徑增長5公分。記者周宗禎／翻攝
台南山上花園水道博物館「巨無霸」金福菇，一天直徑增長5公分。記者周宗禎／翻攝
台南山上花園水道博物館「巨無霸」金福菇，一天直徑增長5公分。記者周宗禎／翻攝
台南山上花園水道博物館「巨無霸」金福菇，一天直徑增長5公分。記者周宗禎／翻攝

梅雨

延伸閱讀

我的少女時代電影景點 龍潭閒置日式宿舍群找文創再生

熱到端午恐飆37度高溫 吳德榮：梅雨鋒對缺水頗有幫助

中市國際足球園區2025年完工 地方盼賽事人潮與交通均衡

梅雨鋒面遠離 全台高溫炎熱

相關新聞

一秒到歐洲！大村彩虹屋與火車倒影爆紅 臭水溝也翻身

彰化縣台鐵大村火車站旁有個「櫻花歐洲村」社區因近年重新修繕上漆，成為彩色屋，最近有攝影愛好者拍下歐洲村彩色屋前有火車急駛...

台酒10年來最大投資案 斥資13.6億改造南投酒廠

南投酒廠近年以OMAR單一麥芽威士忌系列揚名國際，為擴大酒品產能，走向觀光化，台灣菸酒公司斥資13.6億元擴建廠房，並打...

彰化員林龍燈公園滯洪池將完工 告別逢雨必淹噩夢

今年4月20日上午強降雨，員林市的員林基督教醫院周圍和莒光路竟未一如往常淹水，今天縣長王惠美和員林市長游振雄等人關心改善...

彰化國產龍眼蜂蜜評鑑 蜂農都有不可說的秘密

經過兩個多月的準備和評比，彰化縣第二屆國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，今天公布得獎名單，每一名得獎人各繳交一桶蜂蜜，每桶分裝僅...

端午連假交通旅遊資訊 中市府設服務專區

端午節4天連假將屆，為了讓民眾掌握交通旅遊資訊，台中市政府今天表示，在市府官網建置「端午連假服務專區」，透過一站式服務彙...

梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭工程動土 提升小船停泊數與航行安全

為達韌性漁港目標，行政院與農委會持續投入預算建設漁港，其中梧棲漁港為台灣中部地區最具規模漁港及漁業基地，行政院長陳建仁今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦