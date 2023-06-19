彰化員林龍燈公園滯洪池將完工 告別逢雨必淹噩夢

今年4月20日上午強降雨，員林市的員林基督教醫院周圍和莒光路竟未一如往常淹水，今天縣長王惠美和員林市長游振雄等人關心改善員林地區淹水的工程，施工進度97.02%，近期內可望完工，可有效且加速減緩大員林地區淹水再發生。

王惠美說，感謝中央全額補助「彰化縣員林市Ｃ幹線多功能調節（滯洪池）工程」總經費約2.2億元，2020年12月30日開工，龍燈公園滯洪池有A、B兩池，完成後，可儲留水量約4.7萬立方公尺，大約25個標準游泳池水量，約是圓林園蓄水量的1.5倍，龍燈公園新建滯洪池工程加上5700萬元改善雨水下水道，將大幅提升區域防洪能力。