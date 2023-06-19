彰化國產龍眼蜂蜜評鑑 蜂農都有不可說的秘密

經過兩個多月的準備和評比，彰化縣第二屆國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，今天公布得獎名單，每一名得獎人各繳交一桶蜂蜜，每桶分裝僅406瓶，預計7月上市；縣長王惠美表示，預訂動作要快，以免想吃參賽蜜及得獎蜜要等明年。

縣政府今年委託員林市農會舉辦彰化縣第二屆國產龍眼蜂蜜評鑑比賽，4月11日宣布受理報名，收到30組蜂蜜參賽，經過儀器檢驗農藥、抗生素的殘留及一般品質檢測，再經苗栗區農業改良場、台灣養蜂協會、中興大學的專家學者感官評比，選出6名特等獎和15名頭等獎。

今天公布得獎名單，縣長王惠美說要比照影視競賽念出「得獎的是…」，引得全場笑聲連連，不過王惠美還沒說出得獎者之前，現場氣氛頗緊張，等到逐一唱名，蜂農坐席區爆出陣陣歡呼聲，得獎人喜形於色，未得獎者翹首盼望下一個是他（她）。

王惠美表示，食藥署公告今年7月1日起，只有蜂蜜含量100%的產品才可標示「蜂蜜」、「純蜂蜜」、「100%a蜂蜜」和蜂蜜原料原產地等文字，標示不實最高可處罰400萬元以下罰鍰，彰化縣政府評鑑的蜂蜜通過各項安全檢驗，取得「彰化優鮮」標章，自創「龍爺蜜」品牌換新包裝上市，得獎蜂蜜6月底開封分裝，7月寄給預約購買民眾。