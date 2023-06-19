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彰化員林要蓋殯儀館挨批黑箱 市公所今公開民調

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市東區居民約200人到員林市公所抗議興建殯儀館。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市東區居民約200人到員林市公所抗議興建殯儀館。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市公所根據民調，選定東山埔第二公墓興建殯儀館，引起當地居民強烈反對，今天約200人到市公所抗議，市長游振雄、市民代表會主席張國良和副主席都表達尊重民意並盡力溝通，未來希望把重點放在回饋方式。

員林市東山埔第二公墓周圍5里的里民組成自救會，今天到市公所抗議殯儀館鄰近東山國小，要求改換設置地點。自救會總幹事林聰明說，市公所民調不透明、不合理，黑箱作業決定殯儀館興建地點，殯儀館與東山國小直線距離約300公尺，影響校園安寧及通往殯儀館的道路沿線居民安寧。

市公所今天公開「員林市興建生命禮儀廳民意調查」，今年委託趨勢民意調查公司4月中旬，以員林市三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）的興建地點選項，啟動全市電話抽樣民意調查與公墓鄰近居民實體訪問調查。

市長游振雄表示，員林市沒殯儀館，市民在自家三合院或申請道路搭棚辦理喪禮，已不符時代及民眾需求，經過民調數據統計整合，市公所完成驗收，高達83%的受訪者支持興建殯儀館，33.6%的受訪者建議興建地點為第二公墓區域，33.1%建議興建在第五公墓區域，13.1%建議興建在第一公墓區域，19.9%無明確意見，0.3%建議別處公墓。

民調公司說明在地民眾，第二公墓區域的東南里50分面訪民調，17.2%建議殯儀館設在第一公墓區，19.3%第二公墓區，54.3%第五公墓區，第五公墓區域的大埔里面訪民調60分，12.7%建議設在第一公墓區，63.9%第二公墓區，10.7%第五公墓。

「傳統送葬隊伍7、8個陣頭，孝女哭墓，大家不覺得吵，為何設殯儀館大家認為影響安寧？」游振雄說，未來將依法規定殯儀館興建禮儀設施，輔導現代化禮儀，現在重要的是做好地方溝通，討論殯儀館的建築規模、形式、設施及回饋地方的方式、內容。

市民代表會主席張國良表示，市公所提出殯儀館設計規畫計畫，市代會知道這種設施「大家都認為必須做，不要做在我們這裡。」市代會沒人敢承擔，請市公所做民調，交由民意決斷。副主席江憲政也說，東區代表已盡最大努力，現在此事要尊重民意。

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