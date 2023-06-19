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端午連假交通旅遊資訊 中市府設服務專區

中央社／ 記者郝雪卿台中19日電
端午節4天連假將屆，為了讓民眾掌握交通旅遊資訊，台中市政府在市府官網建置「端午連假服務專區」，彙整各機關連假資訊及相關措施，讓民眾輕鬆掌握。（台中市政府提供） 中央社
端午節4天連假將屆，為了讓民眾掌握交通旅遊資訊，台中市政府在市府官網建置「端午連假服務專區」，彙整各機關連假資訊及相關措施，讓民眾輕鬆掌握。（台中市政府提供） 中央社

端午節4天連假將屆，為了讓民眾掌握交通旅遊資訊，台中市政府今天表示，在市府官網建置「端午連假服務專區」，透過一站式服務彙整各機關連假資訊及措施，讓民眾輕鬆掌握。

22日起就是端午節4天連假，台中市數位治理局今天公布，在市府官網建置「端午連假服務專區」，透過一站式服務彙整各機關端午連假資訊及措施，包含端午節慶活動、交通疏導、旅遊、垃圾收運等相關訊息，以利民眾即時掌握。

台中市數位治理局長林谷隆表示，端午節4天連假，市府各局處提供多項連假不打烊便民措施，其中「端午連假服務專區」一站式服務，彙整5大主題「交通」、「活動」、「服務」、「旅遊」及「公告」等，即時更新市政新聞、端午節慶活動及國道交通疏導措施等訊息，讓市民連假期間出門遊玩更便利、開心度過端午假期。

在端午系列活動方面，林谷隆說，專區提供了各項詳細資訊，包括2023南屯穿木屐躦鯪鯉活動、大甲鐵砧山取午時水活動、台中市立圖書館「端午養生之道」系列活動等，民眾都能查詢所需資訊並參與，享受濃厚的節日氛圍。

交通疏導措施也是專區關注的重點之一，林谷隆表示，專區提供即時交通狀況和路線規劃，讓市民能夠更加順利前往目的地，減少塞車時間。

此外，餐飲百貨業也拚連假商機，知名的繼光香香雞所屬的香繼光公司，在今年開幕的台中LaLaport引進知名的日本橋海鮮丼辻半，推出超值平價套餐菜單，吃法也開創「一丼二吃」概念，1碗可以品嚐到各種頂級海味，到30日前，平日享用職人丼新品旬舞丼、三彩丼，任選第2碗享8折優惠。

連假 端午節 台中市

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