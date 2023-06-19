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影／亞洲智慧型機器人大賽 493隊同場競技機器人和無人機交流

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
機器人大賽競爭激烈、充滿挑戰。圖／弘光科大提供
機器人大賽競爭激烈、充滿挑戰。圖／弘光科大提供

弘光科技大學昨下午舉辦「第34屆AERC 亞洲智慧型機器人大賽」，國小組、國中組、高中高職組、大專院校組、社會組總共有493隊參加各項目競賽，競爭激烈，比賽包含無人機智能編程挑戰賽、無人機遙控競速挑戰賽，無人機在有限場地中要穿越重重關卡，賽程驚險刺激，現場驚呼聲連連。

承辦活動的弘光科大智慧科技應用系副主任陳富國表示，「AERC 亞洲智慧型機器人大賽」為亞洲地區最具盛名的智慧型機器人比賽之一，讓參賽者展示他們的智慧和技能，這次的比賽將包括多個項目，例如足球機器人、追隨機器人、救援機器人等等，這些項目都將考驗機器人的各種技能，包括感知、規劃、控制、智慧等方面，是一個促進技術交流的絕佳機會。

比賽項目包括機器人循跡挑戰、機器人程控避障挑戰、機器人遙控避障挑戰、器機人帶球跑、機器人向前衝、機器人走創意軌道PK對戰、輪型機器人競技疊杯賽、mBot 接力賽、程小奔火星拓荒挑戰賽、電腦鼠線迷宮挑戰賽、無人機智能編程挑戰賽、無人機遙控競速挑戰賽，機器人比賽在毓麟館舉辦，無人機比賽在體育館舉辦。

各組的比賽規定很仔細，像機器人循跡挑戰機器人必須為自主移動，不得以有線、無線射頻或紅外線遙控，機器人需設計符合比賽場地規格使用，且依所使用的零組件廠牌再分為A 組、B1 組、B2 組、C 組。

國小組、國中組選手許多由父母陪同前來參賽，有的家長不斷在場地旁高喊加油，或不忘貼心地一再叮嚀「不要緊張！」還有不少家長到賽場上方看台拍照、錄影紀錄比賽過程；頒獎時，聽到司儀念出孩子所屬獎隊伍得獎，更是立刻趕到講台前開心又驕傲地拍照。

無人機的競賽賽道由起點停機坪、1公尺拱門、80公分穿越環、2面刀旗 、90公分高貼地隧道、60公分穿越環、樹狀環、45公分穿越環、終點停機坪關卡共同組成，賽場充滿「嗡、嗡、嗡」的無人機飛行聲音，成功穿越時，隊友及家長高聲歡呼，穿越關卡失敗時，也跟著發出惋惜的嘆息聲，比賽緊張刺激。

無人機競賽穿越樹狀環。圖／弘光科大提供
無人機競賽穿越樹狀環。圖／弘光科大提供
「第34屆AERC 亞洲智慧型機器人大賽」國小組頒獎 。圖／弘光科大提供
「第34屆AERC 亞洲智慧型機器人大賽」國小組頒獎 。圖／弘光科大提供

停機坪

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