興富發工地塔吊砸中捷 中市今起聯合稽查67處高空塔吊

台中捷運綠線上月10日發生重大公安意外，建築工地施工塔吊砸入軌道，遭列車撞上釀死傷。台中市都發局今起展開為期3個月聯合稽查，邀請勞動部職安署、台中市勞檢處等，清查台中市67處現有塔吊工地，並優先清查捷運、軌道等沿線17處塔吊工地。都發局長李正偉說，正研擬聯合稽查自治條例，將立法讓稽查常態化把關。

中捷軌道遭工地塔吊砸入後，國家運輸安全調查委員會發布期中安全通報，直指施工機具與材料侵入捷運淨空範圍，並無有效風險管控措施。都發局表示，工地開工前得送施工計畫，塔吊工地分別由勞動部職安署、台中市勞檢處稽查，目前法規仍有不足之處。

都發局發函勞動部職安署、台中市勞檢處等，今起針對工地塔吊展開聯合稽查。都發局長李正偉說，目前台中市有67處塔吊工地，大眾運輸路線如捷運、高鐵、台鐵、高速公路、台74線、西濱快速道路等沿線，共有17處塔吊工地，將優先稽查。

都發局說，塔吊斷裂掉落捷運軌道釀意外後，不少市民反應看到高空塔吊會害怕，議員也要求加強稽查，因牽涉中央、地方不同主管機關，目前已完成清查與橫向編組，今天開始清查讓市民安心。

都發局表示，為加強與吊車作業主管機關橫向聯繫，未來每月將提供申報開工的建築工程清冊，由相關機關加強現場稽查；都發局發動的塔吊聯合稽查將定期舉行，也會不定期稽查。

李正偉說，中市正研擬聯合稽查相關自治條例，除過去常見的八大行業聯合稽查外，也會針對工地塔吊安全明文規定，彌補現行法規不足之處。