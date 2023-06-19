一秒到歐洲！大村彩虹屋與火車倒影爆紅 臭水溝也翻身

彰化縣台鐵大村火車站旁有個「櫻花歐洲村」社區因近年重新修繕上漆，成為彩色屋，最近有攝影愛好者拍下歐洲村彩色屋前有火車急駛而過，又有美麗倒影在水中，引發外地鐵道迷也來拍照取景，成為網路爆紅美景。

「傻眼！我們天天看的社區和臭水溝，怎麼變成夯美景？」當地居民說，最近看到不少攝影愛好者及鐵道迷湧入拍照，才發現社區的彩色屋和火車倒影竟紅了。

大村鄉過溝村長賴保全說，昨天大村鄉還在火車站旁辦葡萄季活動，來了一大票外縣市攝影鐵道迷特別來拍彩色屋歐洲村，攝影迷可以站在社區的鎮安宮旁的鎮安橋邊拍照取景最美，停車也方便，歐洲村離大村火車站不到200公尺，搭火車來拍照也很方便。

「櫻花歐洲村」社區已興建20多年，是當地知名大社區，當年櫻花建設為了營造歐洲風，不僅社區是歐式建築，還有風車等造景，但近年因建築已顯老舊，社區管委會推動油漆修繕，將外觀再上橘黃等色彩鮮豔的顏色，成為美麗的彩色屋，加上攝影愛好者取景到火車與水中倒影的美景，一夕爆紅。

賴保全說，彩色屋最美的時候其實是每年3月紅花風鈴木花開時，6月底前正值大村萄萄盛產期，歡迎大家來吃葡萄、賞美景，里辦公室也會煮綠豆湯來請大家吃。

至於大家談到水中倒影是臭水溝，賴保全說，因為過溝大排上游是員林市，承載4千多戶住戶的區域排水和農田排水，每隔一段時間就得請水利工作站放水疏通，排水溝就不會臭了。