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2023建築園冶獎揭曉 彰化和興青創基地「設計隱含對話」獲獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣鹿港和興青創基地榮獲2023年建築園冶獎。記者簡慧珍／攝影
彰化縣鹿港和興青創基地榮獲2023年建築園冶獎。記者簡慧珍／攝影

2023年「建築園冶獎」得獎名單揭曉，彰化縣鹿港鎮「和興青創基地」從330件參賽作品脫穎而出，榮獲-舊建築景觀營造類的獎項，為彰化文化資產修復樹立標竿里程碑，同時為彰化建縣300年錦上添花。

建築園冶獎由高雄市建築經營協會舉辦，具國內建築作品品質的指標意義，文化局委託呂政道建築師事務所參與設計和興青創基地，以「空間時序地景的的實築（Material-Form）」、「文化記憶地景的墟構（Place-Form）」、「空間活化地景的續存（Programme-Form）」為主題，表達和興青創基地在實虛複寫疊影之間、在新舊建材疊合之間，呈現多元時期宿舍建築群特色。

文化局今天表示，和興青創基地因設計內涵隱含社會性與文化性的對話，這種對話是空間性的、時間性的，是地方生活文化與記憶認同的對話，符合園冶獎的精神，通過初選、決選榮獲佳績。

和興派出所在清代為鹽業總館，日治時期改設派出所，2018年縣府民國將派出所本體登錄為歷史建築，以派出所後側宿舍群為核心規畫「千帆入港–再造歷史現場專案計畫」，爭取文化部補助約4千萬元修繕，讓舊建築再生、新生、重生，成為彰化鹿港亮點，今年採OT方式委外經營，本（6）月17日正式營運。

歷史建築 青創

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