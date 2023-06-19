台中南屯萬和宮備260斤黃麻 端節煮麻芛湯

端午節將至，台中南屯特有的「穿木屐躦鯪鯉」民俗活動，因疫情停辦2屆，今年將再恢復舉辦。南屯萬和宮昨動員數十名志工，熟稔挑揀260斤黃麻，將在端午節當天煮成台中特有「麻芛湯」，與民眾分享。

「穿木屐躦鯪鯉」活動源遠流長，獲中市府2008年登錄為民俗類重要文化資產，萬和宮董事長蕭清杰指出，今年疫情舒緩，市府決定復辦活動，6月22日上午10時至下午4時許，將在萬和宮前廣場、南屯老街盛大舉行，除街頭藝人表演、老街文化探索之旅等活動外，更有重頭戲踩街活動，上午10點半、下午1點半則可品嘗麻芛湯、魚丸湯及文昌公廟供應的粽子。

麻芛湯是端午節前後、南屯地區富名氣的特色食材，將黃麻葉片去除葉脈、搓出苦水，搭配地瓜、小魚乾煮成「麻芛湯」，可單純品嘗，葷、素都很適合；拌飯也有飽足感，許多民眾喜愛。

南屯地方傳說，有靈獸「金穿山甲」、又稱「金鯪鯉」，在漢人至南屯犁頭店地區時，潛入地底，成為風水地理中難得的「鯪鯉穴」，穿山甲有冬眠習性，地方憂心，若它未能於夏天前醒來，村莊恐面臨災難。

居民每逢端午節，便會透過敲打鍋碗瓢盆等方式，吵醒地底穿山甲，後演變成木屐競走比賽，俗稱「穿木屐、躦鯪鯉」，自日治時期即開始舉行，已有百年歷史。