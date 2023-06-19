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酒吧登記餐飲業 中市府擬修法規範

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導

疫後民生活動復甦，飛鏢酒吧、水煙館等休閒娛樂生意逐漸恢復。台中市議員陳文政指出，許多業者提供酒精類飲品，卻都以「餐大於酒」原則，營業登記為「餐飲業」，隱身住宅區、校園周邊，且營業時間至深夜，噪音喧嘩擾人，呼籲市府修法，端正社會秩序。

經發局長張峯源表示，經濟部針對新興娛樂行業，增列「夜店」項目，未來「台中市休閒娛樂服務業管理自治條例」擬朝此方向修法，以營業時間、商品型態規範，避免新興娛樂產業，影響住宅區、學校周邊安寧。

陳文政指出，水煙館、飛鏢酒吧、撲克牌餐廳等新興娛樂產業，業者僅需設有鍋具、爐台、抽油煙機、冰箱等廚房設備，就能以「餐」大於「酒」的名義，登記成「餐飲業」，隱身住宅區。

陳文政指出，業者們營業時間多至凌晨，數年來已嚴重影響附近民眾安寧，甚至需求助身心科。他強調，現行的法規，學校、住宅區周邊不能開「夾娃娃機」，卻能開水煙館，代表台中市法規已過時，籲經發局檢討。

經發局說明，目前各行業仍需依循「台中市休閒娛樂服務業管理自治條例」等相關法規，由市府各局處管理；至於相關檢舉案件，市府會列入稽查，若經查獲未經許可，卻實際經營休閒娛樂服務業，將移請相關機關依規裁處。

經發局也強調，將積極蒐集分析國內外案例，探討國內外管理法令，包含土地使用分區、社會秩序維護法、休閒娛樂服務業等，歸納出因應對策。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市 餐飲業

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