彰市開放6路段 騎樓可停機慢車

為改善彰化火車站周邊道路騎樓被占用亂象及機車停車空間不足問題，彰化縣政府頒訂彰化市騎樓停放機慢車規定，公告6個路段試辦騎樓停放機慢車，自6月15日實施，如未依規定停放方式，將由警方依違規停車逕行舉發。這是彰化縣首度開放騎樓停放機慢車，交通處代理處長許俊宏說，如果試辦效果良好，會考慮擴大到其他鄉鎮市。

縣議員陳銌銌表示，很多機車族因無處停車，往往將機車停放在騎樓，彰化縣未開放騎樓可停放機車，常被檢舉，引來紛爭，她因此提案建議比照台中市訂定自治條例，開放騎樓停放機車，增加民眾停車空間，商家也可吸引更多消費者上門。

縣府在研議開放騎樓停車時，曾與相關路段商家及里長溝通，原本多持反對態度。經彰化市公所協調後，里長、店家代表不再反對，得以試辦騎樓停放機慢車。

依彰化市騎樓停放機慢車規定，停放機慢車應留設行人、機車及自行車進出空間。停車方式，若騎樓寬度3.5公尺以上，機慢車應停放以一列為限，若是3公尺以上騎樓，機慢車得以斜向停放。如未依規定停放，致妨行人通行，即視為違規停車，由警方依道路交通管理處罰條例逕行舉發。

彰化市開放騎樓停放機慢車共有6個路段，均在彰化火車站附近，分別是中正路二段（火車站前到中華路）、三民路（火車站前到長壽街、和平路）、中正路一段北側雙號532號到574號（火車站前到和平路）、中正路一段（和平路到民生路）、光復路（火車站前到中山路）、和平路（光復路到中華路）。