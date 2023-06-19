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學生與車爭道 台中福星北路車禍多

聯合報／ 記者劉柏均余采瀅／台中報導
台中福星北路、逢甲大學宿舍前L型路口，有畫行人穿越道卻未設號誌，學生通行需與車爭道。記者劉柏均／攝影
台中福星北路、逢甲大學宿舍前L型路口，有畫行人穿越道卻未設號誌，學生通行需與車爭道。記者劉柏均／攝影

台中逢甲大學校外宿舍、僑光科技大學南側門都位在西屯區福星北路，呈L型彎道，每天至少上千名學生出入，汽機車疾駛而過，卻僅有行人穿越道卻無交通號誌，去年發生7件車禍11人受傷，今年也有3件車禍3人受傷，民眾希望市府交通局改善。

市府交通局長葉昭甫說，當地是L型彎道，設三色號誌不妥，初步研議調整穿越道位置，改在較安全直行路段或劃設「綠斑馬」，加裝反光鏡等措施，將與地方及校方溝通協調。

「一位媽媽」向本報投書，指僑光科大側門的福星北路口，有上千學生出入宿舍、校區，這條路也是大雅交流道下往逢甲夜市的要道之一，但沒有號誌，不少車輛疾行而過，人車爭彎道，「看得膽戰心驚」。她說，這處學生數、車流量今非昔比，市府應盡速重新評估是否應設號誌。

逢甲大學鄭姓學生提到，要穿越這處馬路，須等幾分鐘，轉彎處有視線死角，的確擔心車輛從旁疾駛出現，尤其夜間通行得加倍小心。

據警方統計，去年該路口共7件交通事故，包含2件自摔、1件自撞、2件起步不當，1件未依規讓車、1件未注意前車狀況，共造成11人受傷。今年則共發生3件車禍，其中2件自摔，1件轉向不當，造成3人受傷。

市議員楊大鋐指出，逢甲大學此處學生多，近1個月已接至少6通以上電話陳情，建議市府裝設按鈕式行人專用號誌，優先保障行人安全，也維持交通流量效率。

逢甲大學表示，福星宿舍約有上千名學生居住，目前無接收到學生投訴相關案件，但會提醒宿舍方留意，也提醒學生通行路口時，多加注意通行安全。

僑光科技大學提到，該路口有公車站上下班尖峰時人車流大，易造成堵塞，因沒有號誌，增加危險性，盼市府積極解決。

市府交通局交通工程科表示，此處人流量較大，目前設有斑馬線供行人穿越，交通局將再調閱此處交通特性資料、派員觀察人車流通行狀況，與地方及校方研議交通改善方式，維護人車通行安全。

逢甲大學 宿舍

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