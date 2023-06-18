中市國際足球園區2025年完工 地方盼賽事人潮與交通均衡

台中國際足球運動休閒園區今年4月動工，預計2025年底完工，運動局昨邀舉辦公聽會。地方憂心，賽事舉辦引大量人車，恐釀交通壅塞，走入黑暗期。運動局長李昱叡說，園區整體規畫可滿足車流需求，賽事舉辦時也會要求主辦單位提交維計畫，提高公運方便性、減少自駕需求，避免交通黑暗。

台中足球運動休閒園區座落南屯區，占地4.7公頃，斥資15.1億，設2座11人制國際標準足球場、2座5人制足球場，有6千席位，今年4月動工，預計2025年完工。未來可承辦國際賽事，市府盼打造足球界的「洲際棒球場」。

市府昨舉辦公聽會，地方民眾憂心，賽事舉辦吸引大量人車，周圍又臨近交通要道，如台74線、國道一號等，恐釀地方交通壅塞，帶來交通黑暗期，並擔心停車位置不足，間接影響在地居民生活。

運動局長李昱叡表示，足球園區設有地下停車場、可提供407席汽車位、404機車位，另高鐵生態公園旁，也設有平面停車場；場館規畫主客隊專屬動線、停車場，接駁巴士停靠點等，足以容納賽事舉辦時車輛停靠需求。

李昱睿說，賽事舉辦時，會要求主辦單位提交通維持計畫，也將鄰近環中路、永春東路等主要幹道納入，可快速消化車流；外縣市球迷則可採專線接駁巴士，自高鐵、台鐵、捷運等站點運輸，提高公運方便性，減少自駕需求。

中華民國足球協會理事長王麟祥表示，這座園區未來將是符合國際標準的足球場，可提供運動員訓練與賽事籌辦，目前全國U6到U12大約6、7千隊參與，是足球的潛在人口，園區是未來舉辦國內、外賽事非常實用的場地。

此次公聽會，包括市議員劉士州、運動局長李昱叡、副局長游志祥、中華民國足球協會理事長王麟祥、顧問秦熙嶽、中華民國大師運動協會理事長彭台臨、台北市立大學教授張武業、南屯區公所主秘連秋香、多位里長，立法委員張廖萬堅、市議員朱暖英、何文海、吳佩芸也派代表與會。