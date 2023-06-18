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端午「穿木屐躦鯪鯉」 台中萬和宮備百斤黃麻煮「麻芛湯」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
萬和宮今動員數十位志工，挑揀260多斤黃麻嫩葉及嫩芽，準備在端午節當天煮成麻芛湯，與民眾分享。圖／萬和宮提供
萬和宮今動員數十位志工，挑揀260多斤黃麻嫩葉及嫩芽，準備在端午節當天煮成麻芛湯，與民眾分享。圖／萬和宮提供

端午佳節將至，台中南屯特有民俗活動「穿木屐躦鯪鯉」因疫情停辦2屆，今年將重再盛大舉辦。南屯信仰中心萬和宮今動員數十名志工，熟稔挑揀260斤黃麻，將於端午節當天煮成台中特有「麻芛湯」，與民眾分享。

「穿木屐躦鯪鯉」活動淵遠流長，中市府2008年將其登錄民俗類重要文化資產，與旱溪媽祖遶境十八庄、萬和宮老二媽西屯省親遶境、新社九庄媽遶境、大庄媽北港進香回鑾遶境、大屯十八庄迎媽祖、字姓戲、梧棲走大轎，及重要民俗—大甲媽祖遶境進香並列。

萬和宮董事長蕭清杰指出，今年疫情舒緩，市府決定復辦活動，6月22日當天上午10時至下午4時許，將在萬和宮前廣場、南屯老街盛大舉行，除街頭藝人表演、老街文化探索之旅等活動外，更有重頭戲踩街活動，上午10點半、下午1點半則可品嘗麻芛湯；魚丸湯及文昌公廟供應的粽子。

萬和宮提今向農友訂購260斤黃麻，今天動員數十名志工，挑揀黃麻嫩葉及嫩芽，由於數量多，花了整天功夫才完成。端午節當天煮成美味可口的麻芛湯。

麻芛湯是端午節前後、南屯地區富名氣的特色食材。將黃麻葉片去除葉脈、搓出苦水，搭配地瓜、小魚乾煮成「麻芛湯」，可單純品嘗麻芛湯，葷、素都很適合；如果拌飯、也有飽足感，許多民眾喜愛。

南屯地方傳說，有靈獸「金穿山甲」、又稱「金鯪鯉」，在漢人至南屯犁頭店地區時，潛入地底，成為風水地理中難得的「鯪鯉穴」。當它於土中鑽動時，也協助農夫翻土，為農作帶來豐收，地方村莊也不會發生災難，並誕生多位優秀人才。

穿山甲有冬眠習性，地方憂心，若它未能於夏天前醒來，村莊恐面臨災難；為此，居民每逢端午節，便會透過敲打鍋碗瓢盆等方式，吵醒地底穿山甲，後演變成木屐競走比賽，俗稱「穿木屐、躦鯪鯉」，自日治時期即開始舉行，已有百年歷史。

萬和宮今動員數十位志工，挑揀260多斤黃麻嫩葉及嫩芽，準備在端午節當天煮成麻芛湯，與民眾分享。圖／萬和宮提供
萬和宮今動員數十位志工，挑揀260多斤黃麻嫩葉及嫩芽，準備在端午節當天煮成麻芛湯，與民眾分享。圖／萬和宮提供

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