台中豐原媽祖盃陸上龍舟趣味賽 22支隊伍今天抽籤

由豐原區公所、豐原里長協會、豐原慈濟宮及台灣新世代關懷協會、台中市葫蘆墩觀光發展協會等共同主辦的「2023豐原媽祖盃陸上龍舟趣味賽暨端午粽飄香社區青銀同樂」將在端午節當天舉辦，參與陸上龍舟趣味賽的22支隊伍今天在豐原媽祖的見證下抽籤。

豐原區長洪峰明表示，當天活動熱鬧豐富，包含祖孫老少來包粽 DIY、端午香包DIY、鄰里社區美食攤位、政府政令宣導、飛龍闖關趣親子活動、解粽結、解心結、百人立蛋慶端午等內容。

豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，端午節是傳統四大節日之一，是夏季送離五瘟神，驅除瘟疫的節日，端午節活動當天豐原媽神轎將聖駕活動會場與民眾共同祈福，也準備平安水於午時吉時分送鄉親招財轉運、抗瘟疫；同時也宣傳豐原慈濟宮建廟300年甲辰年百年大醮盛事。