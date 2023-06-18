台中豐原媽祖盃陸上龍舟趣味賽 22支隊伍今天抽籤
由豐原區公所、豐原里長協會、豐原慈濟宮及台灣新世代關懷協會、台中市葫蘆墩觀光發展協會等共同主辦的「2023豐原媽祖盃陸上龍舟趣味賽暨端午粽飄香社區青銀同樂」將在端午節當天舉辦，參與陸上龍舟趣味賽的22支隊伍今天在豐原媽祖的見證下抽籤。
豐原區長洪峰明表示，當天活動熱鬧豐富，包含祖孫老少來包粽 DIY、端午香包DIY、鄰里社區美食攤位、政府政令宣導、飛龍闖關趣親子活動、解粽結、解心結、百人立蛋慶端午等內容。
豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，端午節是傳統四大節日之一，是夏季送離五瘟神，驅除瘟疫的節日，端午節活動當天豐原媽神轎將聖駕活動會場與民眾共同祈福，也準備平安水於午時吉時分送鄉親招財轉運、抗瘟疫；同時也宣傳豐原慈濟宮建廟300年甲辰年百年大醮盛事。
豐原區長洪峰明、豐原慈濟宮主委陳誌鋒及豐原區里長協會理事長連佳振今天和陸上龍舟參賽領隊，在豐原慈濟宮媽祖前祝禱，祈求端午節當天舉行活動順利成功，也在媽祖的見證下完成參與陸上龍舟趣味賽的抽籤；活動當天因陸上龍舟賽，將管制豐原區市政路交通。
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