彰化市未婚聯誼要過四關 最後4對配對成功
彰化市公所舉辦彰化市未的未婚聯誼活動，共有123名青年男女報名，為了培養與試煉，讓感情升溫，四周來，共要通過四道研習關卡，今天透過聯誼，分享成果，最後有4對配對成功。
參加未婚聯誼的未婚男女，有74位男性、49位女性，他們從5月中旬起，就由市公所為他們分別開辦「3D果凍花班」、「咖啡繪畫藝術班」、「烘焙班」研習課程，連上了4週的「戀愛1+1愛情課堂」，到6月11日結束課程。
今天再進行Part 2，透過四項遊戲讓愛情進一步升溫，更安排喵星人「喜閱半半」擔任月老，見證愛情從，上午9時起，在彰化市老人文康中心1樓大廳，展開第二階段的「遇見愛情~未婚聯誼」活動，安排「破冰活動」、「探索個人與團隊」、「愛情老實說」以及「心心相印」等遊戲，引導及觸動大家敞開心房，增進彼此認識，交換戀愛觀等，再確定心儀的對象，進而勇敢地表白與遞出祝福的卡片。
聯誼結果，共有四對成功完成配對，分別是：許詠菖、陳雅秀；田凱元、陳怡婷；謝明良、周慧茹；陳琮文、趙苡涵。
市長林世賢表示，非常恭喜四對成功完成配對，今年彰化市公所特別與婚紗業者合作，凡是在聯誼活動配對成功者，即可獲得照片及質感相框一組；第二項好康是，如成功配對並於2年內締結連理者，除可獲得婚紗業者提供的婚紗包套優惠，還可獲得市公所50吋電視機一台作為結婚賀禮。
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