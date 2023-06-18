快訊

家長不同意仍公開…汐止私幼試驗結果出爐 衛福部：按這法條可公布

遭爆跨坐強吻、襲胸性騷3女工作人員 宥勝道歉「真的很對不起」

彰化市未婚聯誼要過四關 最後4對配對成功

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市未婚聯誼活動，共123人參加，經過四周來四項研習課程，共4對配對成功。圖／彰化市公所提供
彰化市未婚聯誼活動，共123人參加，經過四周來四項研習課程，共4對配對成功。圖／彰化市公所提供

彰化市公所舉辦彰化市未的未婚聯誼活動，共有123名青年男女報名，為了培養與試煉，讓感情升溫，四周來，共要通過四道研習關卡，今天透過聯誼，分享成果，最後有4對配對成功。

參加未婚聯誼的未婚男女，有74位男性、49位女性，他們從5月中旬起，就由市公所為他們分別開辦「3D果凍花班」、「咖啡繪畫藝術班」、「烘焙班」研習課程，連上了4週的「戀愛1+1愛情課堂」，到6月11日結束課程。

今天再進行Part 2，透過四項遊戲讓愛情進一步升溫，更安排喵星人「喜閱半半」擔任月老，見證愛情從，上午9時起，在彰化市老人文康中心1樓大廳，展開第二階段的「遇見愛情~未婚聯誼」活動，安排「破冰活動」、「探索個人與團隊」、「愛情老實說」以及「心心相印」等遊戲，引導及觸動大家敞開心房，增進彼此認識，交換戀愛觀等，再確定心儀的對象，進而勇敢地表白與遞出祝福的卡片。

聯誼結果，共有四對成功完成配對，分別是：許詠菖、陳雅秀；田凱元、陳怡婷；謝明良、周慧茹；陳琮文、趙苡涵。

市長林世賢表示，非常恭喜四對成功完成配對，今年彰化市公所特別與婚紗業者合作，凡是在聯誼活動配對成功者，即可獲得照片及質感相框一組；第二項好康是，如成功配對並於2年內締結連理者，除可獲得婚紗業者提供的婚紗包套優惠，還可獲得市公所50吋電視機一台作為結婚賀禮。

彰化市未婚聯誼活動，共123人參加，經過四周來四項研習課程，共4對配對成功。圖／彰化市公所提供
彰化市未婚聯誼活動，共123人參加，經過四周來四項研習課程，共4對配對成功。圖／彰化市公所提供

聯誼 愛情 彰化

延伸閱讀

畢業兩樣情...明道大學最後畢典離情依依 建國科大獲億元資金畢典爆棚

抹布水擰入鍋牛肉麵店停業 不能依據影片開罰？北市衛生局說明

彰化南瑤宮白蟻蛀蝕、牆面裂縫 動用6千萬元2年內修復

「抹布水加麵」惹議 牛肉麵業者：調查中若有錯會承擔

相關新聞

北投某工地混凝土從天降造成1傷3車被砸 建管處開罰18萬

台北市北投區一處建案工地，昨天中午疑似因工人灌漿沒注意，導致「爆膜」，大量混凝土從19樓往下降撒落地面，砸中一名路過市民...

彰化市未婚聯誼要過四關 最後4對配對成功

彰化市公所舉辦彰化市未的未婚聯誼活動，共有123名青年男女報名，為了培養與試煉，讓感情升溫，四周來，共要通過四道研習關卡...

大村葡萄品質佳 儘管成本增加 但農民仍不敢漲價

彰化縣大村鄉農會今天舉辦葡萄產業行銷暨米食、食農教育採果體驗推廣活動在大村火車站後站廣場登場，受通膨影響，肥料等生產成本...

工學福德祠遭祝融焚毀 今請爐主土地公神尊回廟佑地方

台中南區工學福德祠為地方信仰中心，14日慘遭祝融一夕間化為烏有，連土地公神尊也遭焚毀；廟方考量民眾參拜需求，今請出供奉於...

東勢巧聖仙師祖廟參拜祈福 遶境祈福發揮客家硬頸精神

台中市東勢巧聖仙師文化祭活動為東勢山城盛事，連續3天遶境祈福活動，台中市客家事務委員會主委江俊龍昨下午代表市長盧秀燕，到...

感受「臺中好橘」 多汁甜美滋味

台中是全台主要的柑橘產區，每年產季之時，走入柑橘產地，可見黃澄澄的柑橘在綠意間結實纍纍，並散發出誘人的果香。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦