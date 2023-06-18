大村葡萄品質佳 儘管成本增加 但農民仍不敢漲價

彰化縣大村鄉農會今天舉辦葡萄產業行銷暨米食、食農教育採果體驗推廣活動在大村火車站後站廣場登場，受通膨影響，肥料等生產成本都增加，但農民也不敢讓葡萄漲價，以留住消費者，農民說，疫情解封後，趁葡萄季節來參觀果園的遊客增加也帶動買氣。

彰化縣長王惠美、大村鄉農會理事長黃正盛、常務監事吳雨水、總幹事廖瑞樺、大村鄉長賴志銘、行政院農業委員會農業金融局長李聰勇、彰化縣農會總幹事張建豐等人與會，也和青農們一起行銷大村葡萄及各種農產品。

王惠美說，彰化是葡萄的故鄉，彰化生產了全台半數的葡萄，平均每2顆葡萄就有1顆來自彰化，彰化縣葡萄面積約有1200公頃，其中在大村約有500公頃，大村葡萄Q彈有勁，好吃又甜，歡迎大家吃當季、買在地。

王惠美說，過去彰化縣青農只有800位，現在，已成長到2400位，在青農返鄉後，運用全新的農業科技加持彰化的農業，也寫下「千萬葡萄農」的傳奇，二代、三代的葡萄農一起打拚，讓農產品的品質愈來愈好。

大村農會總幹事廖瑞樺說，今年葡萄產量平穩，品質佳，平均每台斤120元到150元間，每盒葡萄4到4.5台斤450元起跳，品質較好的600元，即使通膨物價上漲，但生產成本提高約二成，許多農民採直銷，每台斤頂多調漲個10元，針對老客戶也不太敢漲價，消費者大多能吃到經濟實惠的葡萄，為響應節能減碳，今天搭火車來參加活動還送100元農產品消費抵用券。

大村鄉黑匠葡萄觀光果園葡萄農賴昶睿說，產銷履歷的葡葡可以賣到每台斤150元以上，不過受通膨和景氣影響企業機關訂送禮減少約三成，但疫情解封後，趁葡萄季節來參觀果園的遊客也增加，也能帶動買氣，萄葡季還有約半個月，民眾要把握。