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東勢巧聖仙師祖廟參拜祈福 遶境祈福發揮客家硬頸精神

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
東勢巧聖仙師遶境車隊，行經大街小巷。圖／台中市府提供
東勢巧聖仙師遶境車隊，行經大街小巷。圖／台中市府提供

台中市東勢巧聖仙師文化祭活動為東勢山城盛事，連續3天遶境祈福活動，台中市客家事務委員會主委江俊龍昨下午代表市長盧秀燕，到東勢巧聖仙師祖廟參拜，參與盛大的暖壽慶典活動；今天則安排揭匾大典。

江俊龍表示，2021年在中市府的支持下，東勢祖廟邀請全台巧聖仙師各分香友宮擴大舉辦，首度走出台中，舉行全台範圍最大、為期最久的遶境祈福活動，雖因疫情一度中斷，但疫情趨緩後仍繼續完成，充分發揮客家不屈不撓的硬頸精神，為東勢山城地區居民帶來心靈安定的力量。

江俊龍說，巧聖仙師文化祭活動為東勢山城盛事，今年後疫情時代，藉此客庄節慶辦理為期3天的節能減碳繞境祈福活動，盼藉由祈福法會來祈求國泰民安、百工百業脫胎換骨。

廟方昨天慶贊梁皇大法會儀式結束後，將各界慶贊平安米發放給公益慈善機構，共享食福，為客庄挹注平安的正能量。明年適逢東勢祖廟建廟250周年，市府客委會將擴大辦理巧聖仙師文化祭慶典活動，期帶動客庄文化及產業發展，並促進城市觀光旅遊，實踐「新好客家」藍圖。

市府客委會表示，台中東勢巧聖仙師廟是一座具深厚歷史和信仰的重要宗教場所，東勢早期因林木業發達，是軍工匠首、伐木匠人的聚居地，當時人稱東勢為「匠寮」，匠人採料危險性較高，為安定民心，就在東勢匠寮巷旁興建供奉魯班公的仙師廟，因此東勢巧聖仙師廟與東勢的開發史有密不可分的關係。

台中市客委會主委江俊龍昨下午代表市長盧秀燕，致贈巧聖仙師廟祝壽禮。圖／台中市府提供
台中市客委會主委江俊龍昨下午代表市長盧秀燕，致贈巧聖仙師廟祝壽禮。圖／台中市府提供

疫情 客委會 台中市

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