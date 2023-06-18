天候最糟！不畏大雨狂風前行 24名癌友成功登頂玉山

康泰基金會、台灣抗癌協會舉辦「不倒勇士，勇闖玉山」活動，24名癌友15日出發16日攻頂玉山，台灣抗癌協會理事長吳興傳表示，這次第9次舉辦活動，天候也是最糟一次，原本有3組團體要爬，最後只剩他們，但未澆熄癌友熱情，大家相互扶持、鼓勵，到攻頂那一刻所有人難掩激動情緒。

劉小姐在2017年罹患乳癌第二期，2021年轉移至肺部，目前仍在繼續服用標靶藥的情形下，今年仍參加攻頂玉山成功，她坦言，被醫生告知罹癌當下腦袋一片空白，一度找不到人生希望，在因緣際會下與病友一起運動、健行，心情逐漸開朗，身體也不那麼不舒服，她說癌症並不可怕，「最怕是自暴自棄不敢面對人群更不敢面對自己，充滿負能量。」

曾在2010年罹患肺癌開刀的簡先生，爬上山那一刻情緒激動，眼淚一度控制不住，他表示，開刀後原以為自己人生就到此為止，從沒想過能夠登上玉山主峰，感謝一路以來支持陪伴的家人；劉小姐表示，16日出發當天，天候狀況不佳，甚至還下著雨，非常不好走，她爬到一半體力不夠，與隊伍越拉越遠，讓她相當緊張，所幸在嚮導、同伴鼓勵扶持下，一步步堅定往前，成功攻頂。