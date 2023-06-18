南投水里民生橋 暑假拆除重建

南投縣水里鄉民生橋興建40年，為「老背少」結構不穩定，汽機車經過會搖晃，5年前列入危橋，鄉民希望早日重建，但因土地徵收問題卡關，前年7千多萬中央補助款還被收回。縣府、公所協商成功，將在暑假拆除重建，預計明年底完工，擺脫危橋標籤，讓民眾安心通行。

民生橋是水里鄉最重要的橋梁，跨越水里溪、連接水里車站和市區，車流量大。40年前興建後，30多年前拓寬，屬於老背少結構，橋墩因溪水沖刷裸露，經縣府檢測，在2109年列為危橋。縣府和公所爭取中央經費補助，希望盡快拆除。

水里鄉金小姐說，民生橋老舊，每次開車經過，都會有搖晃的感覺，前年縣府和公所說要拆除重建，最後卻沒有動工，為了安全，希望這座老橋能早日重建，免得經過時提心吊膽。

南投縣府工務處表示，民生橋原訂前年重建，但部分地主不願協議價購要求徵收，縣府將徵收計畫送到內政部審議，因土地使用類別為河川地兼道路，被內政部退回，工程只好喊停，中央補助款7千多萬元也被收回。

縣府與水里鄉公所持續協商，最後由公所向地主協議價購土地，終於取得用地，並完成發包，民生橋將在暑假期間拆除重建，總經費8600多萬元，預計明年底完工通車。

水里鄉公所表示，民生橋是主要道路，施工期間民生橋封閉，採交通分流，以免影響市區交通，機車安排改走民族橋，汽車則由外環道改走中山橋，相關路線規畫公所與警方討論後公告，呼籲工程期間民眾配合疏導，維持交通順暢。