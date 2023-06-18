聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投水里民生橋 暑假拆除重建

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
水里鄉民生橋是當地最重要的橋梁，但列入危橋已經5年，將在暑假期間拆除重建。記者江良誠／攝影
水里鄉民生橋是當地最重要的橋梁，但列入危橋已經5年，將在暑假期間拆除重建。記者江良誠／攝影

南投縣水里鄉民生橋興建40年，為「老背少」結構不穩定，汽機車經過會搖晃，5年前列入危橋，鄉民希望早日重建，但因土地徵收問題卡關，前年7千多萬中央補助款還被收回。縣府、公所協商成功，將在暑假拆除重建，預計明年底完工，擺脫危橋標籤，讓民眾安心通行。

民生橋是水里鄉最重要的橋梁，跨越水里溪、連接水里車站和市區，車流量大。40年前興建後，30多年前拓寬，屬於老背少結構，橋墩因溪水沖刷裸露，經縣府檢測，在2109年列為危橋。縣府和公所爭取中央經費補助，希望盡快拆除。

水里鄉金小姐說，民生橋老舊，每次開車經過，都會有搖晃的感覺，前年縣府和公所說要拆除重建，最後卻沒有動工，為了安全，希望這座老橋能早日重建，免得經過時提心吊膽。

南投縣府工務處表示，民生橋原訂前年重建，但部分地主不願協議價購要求徵收，縣府將徵收計畫送到內政部審議，因土地使用類別為河川地兼道路，被內政部退回，工程只好喊停，中央補助款7千多萬元也被收回。

縣府與水里鄉公所持續協商，最後由公所向地主協議價購土地，終於取得用地，並完成發包，民生橋將在暑假期間拆除重建，總經費8600多萬元，預計明年底完工通車。

水里鄉公所表示，民生橋是主要道路，施工期間民生橋封閉，採交通分流，以免影響市區交通，機車安排改走民族橋，汽車則由外環道改走中山橋，相關路線規畫公所與警方討論後公告，呼籲工程期間民眾配合疏導，維持交通順暢。

南投 內政部 流量

延伸閱讀

南投水里鄉民生橋老背少結構堪慮 暑假拆除重建告別危橋

彰化超速開單熱點出爐 警方公告暑假綿密巡守

課後資源不足身心障礙孩子怎顧？高雄教育局暑假試辦輔導班

走出亞洲！台人暑假旅遊最愛4歐美國家 1體驗好搶手

相關新聞

台中歌劇院傳有「詐彈」 綠議員送假手榴彈…盧拒收

台中國家歌劇院前天下午傳出有「詐彈」，後來證實為虛驚一場。民進黨議員鄭功進昨質詢時，拿出玩具手榴彈給市長盧秀燕，呼籲重視...

已等14年 北屯金源吉何時修 議員催促

台中市市定古蹟指定、歷史建築登錄有183處，六都排名第三，議員質疑，文資修復遙遙無期；例如北屯金源吉宅第，2009年登錄...

梅峰農場蔬食節 免預約入場

台大梅峰農場是合歡山公路隱藏景點，平時得預約參觀，一位難求，暑假期間舉辦「梅峰在地蔬食節」，免預約購票入場，可親手採收水...

彰化打造青創基地 挨批重北輕南

彰化鹿港和興青創基地昨天重新開幕，縣府整合閒置空間打造青創基地，還包含卦山村、南郭宿舍、中興莊等，都集中在北彰，引起議員...

風雲社團／台中泰雅獵人 成立哈崙台狩獵文化協會

台中市和平區哈崙台部落成立哈崙台狩獵文化協會，這是台中泰雅族獵人繼南勢部落後，自主發起成立狩獵自主管理組織，協會將推動狩...

南投水里民生橋 暑假拆除重建

南投縣水里鄉民生橋興建40年，為「老背少」結構不穩定，汽機車經過會搖晃，5年前列入危橋，鄉民希望早日重建，但因土地徵收問...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦